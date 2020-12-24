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Джули Фишер принесла присягу в качестве посла в Беларуси

24.12.2020 11:41 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Дипломат Джули Фишер принесла присягу в качестве главы дипломатического представительства Соединенных Штатов в Беларуси, сообщил на своей странице в «Твиттере» заместитель официального представителя Госдепартамента США Кейл Браун.

Джули Фишер принесла присягу в качестве посла в Беларуси
Фото: Тwitter.com/StateDept

«Назначенного посла Джули Фишер сегодня привели к присяге в качестве дипломата высокого ранга в Беларуси. Она обладает глубокими познаниями и опытом для этой работы, и нам повезло, что она будет представлять жизненно важные интересы США за рубежом», — написал он.

15 декабря сенат Конгресса США утвердил кандидатуру Джули Фишер на пост нового посла в Беларуси. Трансляция заседания велась на сайте верхней палаты американского законодательного органа.

Дипмиссия США в Беларуси работает без посла с марта 2008 года. Тогда между Минском и Вашингтоном разгорелся дипломатический скандал, причиной которого стало введение американской стороной санкций в отношении Беларуси из-за грубых нарушений прав человека. По настоянию белорусской стороны Минск покинула посол Карен Стюарт, штат посольства был максимально сокращен. Последние десять лет дипломатические миссии в обеих странах возглавляют поверенные в делах.

4 марта 2019 года Минск официально уведомил Вашингтон об отмене ограничений на количество сотрудников американского посольства. Это произошло на встрече министра иностранных дел Беларуси Владимира Макея с заместителем помощника государственного секретаря США Джорджем Кентом.

17 сентября того же года заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Дэвид Хейл на встрече с Александром Лукашенко в Минске заявил, что стороны приняли решение восстановить диппредставительства на уровне послов.

20 апреля 2020 года президент США Дональд Трамп назвал заместителя помощника госсекретаря по Западной Европе и Европейскому союзу Джули Фишер кандидатом на должность чрезвычайного и полномочного посла в Беларуси. В начале мая Трамп внес ее кандидатуру на утверждение сенату.

 
Теги: Минск
 
 
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Дипломат Джули Фишер принесла присягу в качестве главы дипломатического представительства Соединенных Штатов в Беларуси, сообщил на своей странице в «Твиттере»...
 
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