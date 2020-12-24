Члены Конгресса США призвали ИИХФ лишить Минск права проведения ЧМ-2021 

Члены Конгресса США следом за европейскими парламентариями написали открытое письмо в адрес Международной федерации хоккея с требованием лишить Минск права проведения ближайшего хоккейного чемпионата мира, который должен пройти с 21 мая по 6 июня 2021 года.





«Мы, члены Конгресса и парламентарии со всей Европы, считаем, что Беларусь должна потерять право на эту привилегию», — говорится в обращении, опубликованном в «Твиттере» конгрессмена Билла Китинга.