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Совет министров частично снял запрет на торговлю пиротехникой

24.12.2020 11:41 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

В Беларуси частично снят запрет на торговлю пиротехническими изделиями, который был введен 11 августа, на третий день протестов. Соответствующее постановление Совмина опубликовано на Национальном правовом интернет-портале.

Совет министров частично снял запрет на торговлю пиротехникой

В документе уточняется, что с 24 декабря разрешена торговля пиротехникой бытового назначения I класса опасности — бенгальскими огнями (свечами), хлопушками и тортовыми свечами (фонтанами холодного огня).

Также власти сняли запрет на торговлю пиротехникой технического назначения для ряда организаций, список которых содержится в постановлении.

 
 
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В Беларуси частично снят запрет на торговлю пиротехническими изделиями, который был введен 11 августа, на третий день протестов. Соответствующее постановление...
 
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