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Собака-швабра: такой овчарки вы еще не видели
24.12.2020 11:43 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Эта порода носит гордое название комондор или венгерская овчарка. Но посмотрите внимательнее на ее дреды - разве можно удержаться и не назвать эту собаку шваброй? Так ее в шутку часто и называют. А между тем такой "стиль" очень помогал этим животным выполнять свою работу.
Венгерская овчарка - отличный пастух, и необычный окрас помогает ей затеряться среди овец. И если сейчас ее и называют "шваброй", то изначальное название породы - комондор - по одной из версий, происходит от итальянского и в переводе означает "король собак".
Что касается происхождения породы, то ученые считают, что комондор — результат скрещивания нескольких древних пород овчарок и волков. А у венгров имеется легенда, которая гласит, что комондор появился вследствие смешения волка и овцы.
В Беларуси есть всего несколько собак такой породы. Характер у комондора хороший, он быстро усваивает новые навыки. Кстати, эта собака так привыкла к своей пастушьей работе, что, говорят, даже на городских улицах начинает "пасти".
Смотрите на видео, как выглядит эта редкая собака "с дредами", представителя которой корреспондент Sputnik заснял в парке Горького.
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На всю Беларусь всего несколько венгерских овчарок. За забавный внешний вид эту породу чаще в шутку называют "собакой-шваброй".
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