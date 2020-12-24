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Собака-швабра: такой овчарки вы еще не видели

24.12.2020 11:43 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

Эта порода носит гордое название комондор или венгерская овчарка. Но посмотрите внимательнее на ее дреды - разве можно удержаться и не назвать эту собаку шваброй? Так ее в шутку часто и называют. А между тем такой "стиль" очень помогал этим животным выполнять свою работу.

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Венгерская овчарка - отличный пастух, и необычный окрас помогает ей затеряться среди овец. И если сейчас ее и называют "шваброй", то изначальное название породы - комондор - по одной из версий, происходит от итальянского и в переводе означает "король собак".

Что касается происхождения породы, то ученые считают, что комондор — результат скрещивания нескольких древних пород овчарок и волков. А у венгров имеется легенда, которая гласит, что комондор появился вследствие смешения волка и овцы.

В Беларуси есть всего несколько собак такой породы. Характер у комондора хороший, он быстро усваивает новые навыки. Кстати, эта собака так привыкла к своей пастушьей работе, что, говорят, даже на городских улицах начинает "пасти".

Смотрите на видео, как выглядит эта редкая собака "с дредами", представителя которой корреспондент Sputnik заснял в парке Горького.

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На всю Беларусь всего несколько венгерских овчарок. За забавный внешний вид эту породу чаще в шутку называют "собакой-шваброй".
 
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