Контрабандную черную икру на 200 тысяч евро задержала таможня – видео

Источник материала: Sputnik Беларусь

Более 400 килограмм черной икры в большегрузном автомобиле обнаружили сотрудники гродненской таможни, об этом рассказали в ведомстве.

Фура российского перевозчика пересекала белорусско-литовскую границу в пункте пропуска "Котловка". По документам она перевозила груз пищевого мака.

В ходе досмотра таможенники обнаружили в передней части грузового отсека 19 пластиковых контейнеров. В них находились стеклянные банки с черной икрой. Как уточнили в таможне, температурный режим, необходимый для перевозки такого типа товаров, не соблюдался, отсутствовали и документы, в том числе - фитосанитарный сертификат.

"В действиях водителя усматриваются признаки уголовно наказуемого деяния - контрабанды", - рассказали таможенники.

По предварительной оценке, стоимость незаконного груза превышает 200 тысяч евро.

Икра направлена на экспертизу, проводятся необходимые процессуальные действия.

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