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Контрабандную черную икру на 200 тысяч евро задержала таможня – видео

24.12.2020 11:43 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

Более 400 килограмм черной икры в большегрузном автомобиле обнаружили сотрудники гродненской таможни, об этом рассказали в ведомстве.

© Photo : ГТК РБ
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Фура российского перевозчика пересекала белорусско-литовскую границу в пункте пропуска "Котловка". По документам она перевозила груз пищевого мака.

В ходе досмотра таможенники обнаружили в передней части грузового отсека 19 пластиковых контейнеров. В них находились стеклянные банки с черной икрой. Как уточнили в таможне, температурный режим, необходимый для перевозки такого типа товаров, не соблюдался, отсутствовали и документы, в том числе - фитосанитарный сертификат. 

"В действиях водителя усматриваются признаки уголовно наказуемого деяния - контрабанды", - рассказали таможенники.

По предварительной оценке, стоимость незаконного груза превышает 200 тысяч евро.

Икра направлена на экспертизу, проводятся необходимые процессуальные действия.

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Теги: Брест
 
 
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Деликатес провозился без соблюдения температурного режима, необходимые документы на него отсутствовали.
 
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