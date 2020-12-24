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Контрабандную черную икру на 200 тысяч евро задержала таможня – видео
24.12.2020 11:43 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Более 400 килограмм черной икры в большегрузном автомобиле обнаружили сотрудники гродненской таможни, об этом рассказали в ведомстве.
Фура российского перевозчика пересекала белорусско-литовскую границу в пункте пропуска "Котловка". По документам она перевозила груз пищевого мака.
В ходе досмотра таможенники обнаружили в передней части грузового отсека 19 пластиковых контейнеров. В них находились стеклянные банки с черной икрой. Как уточнили в таможне, температурный режим, необходимый для перевозки такого типа товаров, не соблюдался, отсутствовали и документы, в том числе - фитосанитарный сертификат.
"В действиях водителя усматриваются признаки уголовно наказуемого деяния - контрабанды", - рассказали таможенники.
По предварительной оценке, стоимость незаконного груза превышает 200 тысяч евро.
Икра направлена на экспертизу, проводятся необходимые процессуальные действия.
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Деликатес провозился без соблюдения температурного режима, необходимые документы на него отсутствовали.
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