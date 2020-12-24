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«Публично оскорбила президента» — девушку будут судить за плакат на митинге

24.12.2020 11:51 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

«Публично оскорбила президента» — девушку будут судить за плакат на митинге
«Оскорбительный» плакат / sk.gov.by
Обвинение в оскорблении Александра Лукашенко выдвинуто в отношении жительницы Гомеля за надпись на плакате, который она держала в руках на одной из минских протестных акций.

«Обвиняемая публично оскорбила президента Республики Беларусь, демонстрируя гражданам плакат с надписью, содержащую негативную оценку, выраженную в неприличной форме», — заявили в Следственном комитете Беларуси.


Всего девушке выдвинуто обвинение по трем статьям. Кроме оскорбления президента, ее обвиняют в активном участии в групповых действиях, грубо нарушающих общественный порядок, а также в злостном хулиганстве.

Следствие утверждает, что она и ее знакомый — обоим по 18 лет — 6 сентября вместе с другими неустановленными участниками протестов «повредили специальное средство путем нанесения баллончиками с краской различных надписей».

Парень также является фигурантом уголовного дела. Ему предъявлены обвинения по двум статьям — в участии в групповых действиях, грубо нарушающих общественный порядок, и в злостном хулиганстве.

Парень и девушка специально приехали в Минск из Гомеля, чтобы принять участие в митингах, говорят в СК. Оба сейчас находятся под стражей.

В воскресенье 6 сентября в Минске и других городах прошел масштабный Марш Единства. В тот день на улицы вышли сотни тысяч человек.
 
Теги: Гомель, Минск
 
 
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