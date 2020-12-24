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поделился нарколог. ”Лечебная доза алкоголя – это чайная ложка в качестве миорелаксанта, адаптогена и антистресса. Все, что больше – это уже токсические и ядовитые дозы, в той или иной степени это будет приносить вред”, —нарколог.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Названа лечебная доза алкоголя Специалист также прокомментировал распространенное мнение о пользе красного вина.

В ходе беседы нарколог также высказался на тему распространенного мнения о пользе красного вина. Ковтун скептически отнесся к этому заявлению, предполагая, что так считаю или фанаты этого напитка, или же имеющие связь с его производством люди.Помимо прочего специалист поделился мнением по поводу доклада экспертов проекта “Трезвая Россия”, в котором прогнозируется, что к 2050 году, ввиду употребления спиртного и наркотических веществ, в стране уменьшится численность населения до 125 млн человек. Ковтун рассчитывает на то, что этот прогноз не сбудется, отметив при этом, что актуальная ситуация лучше, чем фиксировалась еще 15-20 лет назад.