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Близнец «Мандарина». В Лошице начали строить еще один ФОК с бассейнами и термальным комплексом

24.12.2020 11:53 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

В Минске на ул. Янки Лучины приступили к возведению большого физкультурно-оздоровительного комплекса по аналогии с МФК «Мандарин», который работает в Заводском районе. В нем будет бассейн, спортивные залы, банный комплекс, объекты общественного питания. Объект собираются сдать в эксплуатацию в мае 2022 года, пишет агентство «Минск-Новости».

Близнец «Мандарина». В Лошице начали строить еще один ФОК с бассейнами и термальным комплексом

Генподрядчиком строительства выступает компания Unibep SA, заказчиком и эксплуатирующей организацией — ГП «Аква-Минск».

— Новый комплекс будет построен по аналогии с МФК «Мандарин» в Заводском районе. Там будет водно-термальная зона с бассейном, саунами, залы для занятия спортом и фитнесом, объекты общественного питания, — рассказал заместитель главы администрации Ленинского района Сергей Павочка.

Близнец «Мандарина». В Лошице начали строить еще один ФОК с бассейнами и термальным комплексом

В физкультурно-оздоровительном комплексе будут функционировать:

— зал с бассейнами, один площадью 370 кв. м для спортивного плавания длиной 25 м на 5 дорожек и дополнительной дорожкой с зонами гидропроцедур, второй площадью 60 кв. м для обучения детей плаванию, третий на 20,5 кв. м для детей 1—4 лет, а также две ванны для гидромассажа (джакузи);

— термальный комплекс — две русские бани, многофункциональная баня, финская сауна, ледяная комната, соляная комната, хаммам, купель;

— спортивно-тренажерный зал площадью 904 кв. м;

— зал аэробики площадью 134 кв. м;

— зал групповых тренировок площадью 136 кв. м;

— мини-кафе;

— магазин сопутствующих товаров.

Близнец «Мандарина». В Лошице начали строить еще один ФОК с бассейнами и термальным комплексом

 
Теги: Минск
 
 
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В Минске на ул. Янки Лучины приступили к возведению большого физкультурно-оздоровительного комплекса по аналогии с МФК «Мандарин», который работает в Заводском...
 
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