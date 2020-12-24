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Минск, Гомель, Речицкий район ищут работников. Что предлагают?

24.12.2020 11:53 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Сегодня на сайте «Электронные ярмарки вакансий» проходят сразу несколько региональных. Вакансии есть в столице, областных и районных центрах, поэтому кто не нашел работу — тому остается жаловаться на самого себя. Или на предлагаемую зарплату?

Гомель

По актуальным данным (выставка проводится с 10 до 12 часов), на ярмарке представлены 306 вакансий из двух медицинских учреждений, четырех промышленных и двух транспортных. Чуть ли не половина вакансий (130) — от «СтанкоГомеля». Больше всего (1100 рублей) готовы платить токарю-расточнику.

Минск, Гомель, Речицкий район ищут работников. Что предлагают?

«Гомельоблавтотранс» ищет водителя-международника за 1500 рублей.

Столько же заплатит Гомельский завод станочных узлов фрезеровщику. Нужно два!

С другой стороны — минимальная зарплата. Например, инженер по охране труда на «СтанкоГомель» — 375 рублей. Но с перспективой роста до 400 (с 1 января минимальная зарплата вырастает!).

Рогачевский район

Вакансии разместил только Рогачевский МКК. Если вы знаете, как сделать местную сгущенку еще лучше, — приходите. Есть даже вакансия с рычагами управления: нужен главный инженер по цене 1200 рублей в месяц. И зоотехник, но в два раза дешевле — 600 рублей.

Бобруйск

Нужен врач в поликлинику, зарплата 1051 рубль. Ярмарка акцентирует, что ищут молодежь (до 31 года).

460 рублей — низкая зарплата тоже из медицины, но уже альтернативной. Бобруйский ЗЦГиЭ ищет валеолога — специалиста широких взглядов.

Светлогорский район

21 вакансия от одного предприятия, зато градообразующего — «СветлогорскХимволокна». И все по одной цене. Самая удобная ярмарка для запоминания.

Минск, Гомель, Речицкий район ищут работников. Что предлагают?

Минск

Пять организаций повесили 329 вакансий: МАЗ, «Белмедпрепараты», «Минскводоканал», Минский мясокомбинат и Автобусный парк №6.

Надо признать, что есть где развернуться: например, пойти директором «Минскводоканала» и начать лично контролировать качество и наличие поступаемой в дома воды. На сайте позиция директора занята, но, возможно, он готов уступить вам. Зарплата 3 тысячи рублей. Это самая высокая на сегодня.

Вторая по размеру зарплата — водитель автобуса за 1500 (как в Гомеле!).

С другой стороны — слесари и уборщики (375—477 рублей в месяц).

В топе за месяц остается «Белавиа», которая ищет командиров для «Боинга-737». Зарплата 12 тысяч рублей. Сегодня в ярмарке она не участвовала, но вдруг вы подходите.

По окончании мероприятия вакансии будут сохранены в общереспубликанском банке вакансий.

 
Теги: Гомель, Минск
 
 
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Сегодня на сайте «Электронные ярмарки вакансий» проходят сразу несколько региональных. Вакансии есть в столице, областных и районных центрах, поэтому кто не...
 
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