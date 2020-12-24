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Зима на дорогах: на МКАД автомобиль «запрыгнул» на ограждение, а на трассе М2 — опрокинулся в кювет

24.12.2020 11:53 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Декабрь в Минске выдался вполне снежным, вчера осадков даже прибавилось, и это сразу же отразилось на дорожной обстановке. На МКАД был замечен легковой Renault, висящий на ограждении, а на трассе М2 (Минск — Национальный аэропорт Минск) в кювет опрокинулся микроавтобус Mercedes.

Видео с кольцевой на нашем форуме опубликовал пользователь с ником familysale. Он уточнил, что это внешнее кольцо в районе Большого Стиклево. Судя по всему, ДТП случилось рано утром. Других участников замечено не было, а вот Renault находился на ограждении, причем автомобиль был развернут навстречу транспортному потоку.

В тот же день на трассе М2, недалеко от Кургана Славы, в кювет опрокинулся микроавтобус Mercedes. На месте происшествия был экипаж ГАИ. Видео опубликовал наш читатель с ником quinine.

Между тем Белгидромет предупредил о том, что сегодня во многих районах страны возможны осадки (дождь, мокрый снег), местами туман, слабый гололед, на дорогах гололедица. А на завтра, 25 декабря, и вовсе объявлен желтый уровень опасности: ночью местами ожидаются сильные осадки (дождь, мокрый снег), возможно налипание мокрого снега. На отдельных участках дорог республики ожидается гололедица.

В этих условиях водителей призывают проявить внимательность и осторожность, избегать резких маневров на дорогах, соблюдать дистанцию и скоростной режим.

Знакомы с ситуацией? Пишите нам: pv@onliner.by.

 
Теги: Минск
 
 
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Декабрь в Минске выдался вполне снежным, вчера осадков даже прибавилось, и это сразу же отразилось на дорожной обстановке. На МКАД был замечен легковой Renault,...
 
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