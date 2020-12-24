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"Теперь мы можем перевернуть Землю!" hoster.by выпустил [НЕ]цензурный новогодний ролик
Источник материала: Партизан
Hoster.by выпустил ироничный [не]новогодний [не]цензурный ролик c участием актеров Купаловского театра и генерального директора Сергея Повалишева.
Фишка видео в том, что команда компании не поздравляет с наступающим, а прощается с уходящим 2020, припоминая ему все "хорошее".
- Белая крыса...censored, ты нас отлично закалила, объединила и не победила! - говорит Сергей Повалишев.
"Год крысы подошел к концу
Мы дружно охлаждаем брют
Пусть всем нам будет проще жить
Пусть нас за это не побьют"
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Hoster.by выпустил ироничный [не]новогодний [не]цензурный ролик c участием актеров Купаловского театра и генерального директора Сергея Повалишева.
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