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Мультфильм «Вверх» озвучили на белорусский язык

24.12.2020 12:17 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

24 декабря на VOKA состоится онлайн-премьера мультфильма «Вверх» в новой озвучке. Специально для видеосервиса был подготовлен официальный дубляж, в котором персонажи студии Disney впервые заговорят на белорусском языке.

Мультфильм «Вверх» озвучили на белорусский язык

«Вверх» — полнометражный анимационный фильм, снятый студиями Pixar и Disney. Его главный герой — пожилой ворчун Карл, который после смерти жены решает исполнить их давнюю мечту о большом путешествии, привязывает к своему дому тысячи воздушных шаров и отправляется в Южную Америку. Уже в пути старик понимает, что летит не один, а с восьмилетним Расселом.

В 2009 году впервые в истории Каннский кинофестиваль открывался мультфильмом, и это был «Вверх». А в 2010 году он получил два «Золотых глобуса» и два «Оскара» — за лучший анимационный фильм и за лучшую оригинальную музыку.

«Проекты по поддержке белорусского языка — одно из главных направлений корпоративной социальной ответственности А1. Несколько лет мы поддерживали показы мирового кино в белорусской озвучке на большом экране. На сервисе VOKA существует специальный раздел для переводных фильмов. Он постоянно обновляется, и сейчас, накануне зимних каникул, мы рады представить онлайн-премьеру «Вверх». Белорусскоязычная версия готовилась совместно со студией Disney, которая согласовывала не только каждого актера для озвучивания мультфильма, но даже технические нюансы», — отметил начальник отдела корпоративных коммуникаций компании А1 Николай Бределев.

Над дубляжом мультфильма работала компания «Кінаконг».

На белорусском языке главные герои Карл и Рассел заговорят голосами заслуженного артиста Республики Беларусь Валерия Шушкевича и 11-летнего Григория Денисенко — начинающего артиста, выбранного на кастинге из более чем 30 кандидатов.

 
 
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24 декабря на VOKA состоится онлайн-премьера мультфильма «Вверх» в новой озвучке. Специально для видеосервиса был подготовлен официальный дубляж, в котором...
 
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