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В Лошице начали строить комплекс с бассейнами и банями

24.12.2020 12:17 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

На улице Янки Лучины приступили к строительству большого ФОК. Ориентировочный срок ввода объекта в эксплуатацию — май 2022 года, сообщает агентство «Минск-Новости».

В Лошице начали строить комплекс с бассейнами и банями

«Новый комплекс будет построен по аналогии с МФК "Мандарин" в Заводском районе. Там будет водно-термальная зона с бассейном, саунами, залы для занятия спортом и фитнесом, объекты общественного питания», — рассказал заместитель главы администрации Ленинского района Сергей Павочка.

В физкультурно-оздоровительном комплексе будут функционировать:

— зал с бассейнами, один площадью 370 м2 для спортивного плавания длиной 25 м на 5 дорожек и дополнительной дорожкой с зонами гидропроцедур, второй площадью 60 м2 для обучения детей плаванию, третий на 20,5 м2 для детей 1–4 лет, а также две ванны для гидромассажа (джакузи);

— термальный комплекс — две русские бани, многофункциональная баня, финская сауна, ледяная комната, соляная комната, хамам, купель;

— спортивно-тренажерный зал площадью 904 м2;

— зал аэробики площадью 134 м2;

— зал групповых тренировок площадью 136 м2;

— мини-кафе;

— магазин сопутствующих товаров.

 
Теги: Минск
 
 
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