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Дзермант оценил, как "приживется" в Беларуси новый посол США Джули Фишер
24.12.2020 12:19 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Заместитель главы пресс-службы Госдепартамента США Кейл Браун опубликовал в своем Twitter
© Sputnik / Александр Натрускин
Как "приживется" новый посол в Беларуси в нынешних непростых условиях ― своими предположениями на радио Sputnik поделился политический эксперт Алексей Дзермант.
"Отношения независимой Беларуси и США развивались непросто. Назначение посла ― это позитивный шаг, но с приходом администрации Байдена пока непонятно, чего ожидать в дальнейшем. Скорее всего, это будет курс на идеологию и продвижение их ценностей, и посольство в этом будет задействовано", ― отметил собеседник Sputnik.
Комментарий политического эксперта Алексея Дзерманта слушайте в аудиозаписи на радио Sputnik Беларусь.
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Появление посла США в Беларуси ― шаг позитивный, но успех миссии будет зависеть от общей линии, которую будет проводить администрация Джо Байдена, считает...
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