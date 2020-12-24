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Дзермант оценил, как "приживется" в Беларуси новый посол США Джули Фишер

24.12.2020 12:19 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

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Дзермант: как "приживется" в Беларуси новый посол США Джули Фишер

Заместитель главы пресс-службы Госдепартамента США Кейл Браун опубликовал в своем Twitter сообщение о приведении к присяге в Сенате нового посла США в Беларуси. "Джули Фишер была приведена к присяге в качестве нашего главного дипломата в Беларуси. Она привносит богатство знаний и опыт в работу. Рады тому, что она будет представлять жизненно важные интересы США за рубежом", ― пишет Браун. 

© Sputnik / Александр Натрускин
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Как "приживется" новый посол в Беларуси в нынешних непростых условиях ― своими предположениями на радио Sputnik поделился политический эксперт Алексей Дзермант.

"Отношения независимой Беларуси и США развивались непросто. Назначение посла ― это позитивный шаг, но с приходом администрации Байдена пока непонятно, чего ожидать в дальнейшем. Скорее всего, это будет курс на идеологию и продвижение их ценностей, и посольство в этом будет задействовано", ― отметил собеседник Sputnik.

Комментарий политического эксперта Алексея Дзерманта слушайте в аудиозаписи на радио Sputnik Беларусь.

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Теги: Минск
 
 
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Появление посла США в Беларуси ―  шаг позитивный, но успех миссии будет зависеть от общей линии, которую будет проводить администрация Джо Байдена, считает...
 
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