Источник материала: Sputnik Беларусь

Радио Дзермант: как "приживется" в Беларуси новый посол США Джули Фишер

Заместитель главы пресс-службы Госдепартамента США Кейл Браун опубликовал в своем Twitter сообщение о приведении к присяге в Сенате нового посла США в Беларуси. "Джули Фишер была приведена к присяге в качестве нашего главного дипломата в Беларуси. Она привносит богатство знаний и опыт в работу. Рады тому, что она будет представлять жизненно важные интересы США за рубежом", ― пишет Браун.

Как "приживется" новый посол в Беларуси в нынешних непростых условиях ― своими предположениями на радио Sputnik поделился политический эксперт Алексей Дзермант.

"Отношения независимой Беларуси и США развивались непросто. Назначение посла ― это позитивный шаг, но с приходом администрации Байдена пока непонятно, чего ожидать в дальнейшем. Скорее всего, это будет курс на идеологию и продвижение их ценностей, и посольство в этом будет задействовано", ― отметил собеседник Sputnik.

Комментарий политического эксперта Алексея Дзерманта слушайте в аудиозаписи на радио Sputnik Беларусь.

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