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Белорусы Чехии записали новогоднее поздравление для всех, кто сейчас борется за свободу

24.12.2020 12:21 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Белорусы Чехии записали новогоднее поздравление для всех, кто сейчас борется за свободу

  • 24.12.2020, 12:12
Белорусы Чехии записали новогоднее поздравление для всех, кто сейчас борется за свободу

Протесты против режима Лукашенко продолжаются уже 138 дней.

Белорусы Чехии записали новогоднее поздравление для всех, кто сейчас борется за свободу.

Видео опубликовал телеграм-канал «Баста».

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