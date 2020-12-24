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Белорусы Чехии записали новогоднее поздравление для всех, кто сейчас борется за свободу
Источник материала: Хартия'97
Белорусы Чехии записали новогоднее поздравление для всех, кто сейчас борется за свободу
Протесты против режима Лукашенко продолжаются уже 138 дней.
Белорусы Чехии записали новогоднее поздравление для всех, кто сейчас борется за свободу.
Видео опубликовал телеграм-канал
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Протесты против режима Лукашенко продолжаются уже 138 дней.
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