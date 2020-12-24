Источник материала: Хартия'97

Микрорайoн Чкаловский в Минске вышел на протест 24.12.2020, 11:53

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Люди развернули национальные флаги и лозунги со словами солидарности.

В столице Беларуси с самого утра проходят акции солидарности.

Микрорайoн Чкаловский в Минске тоже вышел на протест, сообщает телеграм-канал «Баста!» .

«Это не меня с вами заперли, это вас заперли со мной», — говорится на одном из плакатов в руках протестующих.

















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