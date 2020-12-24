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Микрорайoн Чкаловский в Минске вышел на протест
Источник материала: Хартия'97
Микрорайoн Чкаловский в Минске вышел на протест
Люди развернули национальные флаги и лозунги со словами солидарности.
В столице Беларуси с самого утра проходят акции солидарности.
Микрорайoн Чкаловский в Минске тоже вышел на протест, сообщает телеграм-канал
«Это не меня с вами заперли, это вас заперли со мной», — говорится на одном из плакатов в руках протестующих.
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Люди развернули национальные флаги и лозунги со словами солидарности.
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