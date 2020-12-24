Источник материала: Хартия'97

Африканский разгром Кремля 1 Роман Попков

24.12.2020, 11:38

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иллюстрационное фото

Задачи такого уровня российским наемникам не под силу.

Для экспансионистских планов структур Пригожина (и для Кремля) в Африке особую роль играла Центральноафриканская республика. В ЦАР были размещены наемники «ЧВК Вагнера», в ЦАР работала добывающая полезные ископаемые компания «Лобай инвест», местный президент Туадера охранялся вагнеровцами, в ЦАР на российские деньги развернули кучу пиар-проектов (от радиостанций до конкурсов красоты среди местных «черных жемчужин»). А недавно в аэропорту столицы ЦАР Банги местным силовикам россияне торжественно отгрузили бронетранспортеры БРДМ-2.

Но главное, чем козыряли и российская официальная пропаганда, и пригожинские политтехнологи, работающие на африканском направлении: «Россия принесла в ЦАР мир». С заключенными в Хартуме соглашениями между формальными властями страны и повстанческими группировками наша пропаганда носилась как с писаной торбой.

Так вот, по поступающей информации крайне плохи сейчас у россиян дела в Центральноафриканской республике.

Хартумское соглашение разорвано большинством повстанческих группировок, они объединились в «Коалицию патриотов за перемены» и наступают на столицу. Лозунги – антипрезидентские, но уже и антироссийские тоже. Началась очередная полномасштабная война. Проведение намеченных на 27 декабря выборов, (на которых российские политтехнологи рассчитывали без шума и пыли переизбрать нынешнего лояльного президента) под очень большим вопросом.

Нужно понимать, что еще два года назад значительная часть населения ЦАР была очень дружелюбна в отношении российского присутствия. Местные жители действительно хотели тотальной перезагрузки. Хотели избавления от французского влияния. И россияне поначалу были похожи на людей, которые с этим помогут. К россиянам были крайне лояльны и мусульманские оппозиционные группировки. Все хотели диалога и новых модераторов, вместо опостылевших французов.

Но что может хорошего дать путинская Россия и ее представители? Что могут дать хорошего банды российских политтехнологов-мошенников? Банды вот этих двуногих крыс, которые привыкли решать задачи уровня выдвижения музыканта Сергея «Паука» в мэры Химок.

Отношения с большинством оппозиционных группировок были безнадежно испорчены, президент Туадера стал единственным кандидатом, достойным поддержки.

Влиятельных оппозиционеров (типа экс-президента Бозизе) снимают с выборов (как в России, ага). Президенту Туадера начинают лепить партию жуликов, воров и карьеристов (аналог «Единой России», да).

Ну и постепенно приходим к нынешней ситуации. Мирному процессу – конец. В повстанческой коалиции объединились не только мусульманские группировки экс-Селеки, но и христианские группировки Анти-Балаки. По некоторым данным повстанцы взяли второй по величине город ЦАР, Бамбари. Один из основных очагов восстания – провинция Лобай, близкая к столице. Провинция, где всегда было относительно тихо. Повстанцы позируют, стоя на брошенном БРДМ, который россияне подарили местным силовикам. В ЦАР транспортными самолетами экстренно переброшены еще 300 российских «инструкторов», которые, возможно, уже вступили в бой.

Скорее всего россияне сумеют удержать столицу, и может даже отбросят повстанцев на ключевых направлениях. И даже проведут в этой осажденной столице «выборы». Но ни о какой легитимности пророссийского президента, ни о каком «мирном процессе» и российских успехах в ЦАР говорить больше не приходится.

Потому что мошенники и некомпетентные идиоты не создают устойчивых политических систем. Построить работающие государственные механизмы – это не трех журналистов убить, тут задача посложнее.

Роман Попков, t.me

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