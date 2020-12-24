Alibaba стала объектом антимонопольного расследования

Источник материала: Ежедневник

фото: utmagazine.ru

Проверку в отношении Alibaba Group наало государственное управление рыночного регулирования Китая.

Как следует из сообщения управления, Alibaba Group подозревается в «поведении, направленном на создание монополии».

В частности, регулятора интересует политика «принудительной эксклюзивности», которая принуждает деловых партнеров компании не работать с ее конкурентами.

Одновременно Народный банк Китая объявил, что представители финансовых регуляторов встретятся с представителями Ant Group — финтехподразделения Alibaba. В ноябре Ant Group планировала провести IPO, однако за несколько дней до размещения отложила его на неопределенный срок, напоминает Коммерсантъ . Перед этим регуляторы встретились с ключевым акционером Ant Group Джеком Ма. Источники The Wall Street Journal заявляли, что решение отложить потенциально крупнейшее IPO в истории принял председатель КНР Си Цзиньпин.