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Alibaba стала объектом антимонопольного расследования

24.12.2020 12:29 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

фото: utmagazine.ru

Проверку в отношении Alibaba Group наало государственное управление рыночного регулирования Китая.

Как следует из сообщения управления, Alibaba Group подозревается в «поведении, направленном на создание монополии».

В частности, регулятора интересует политика «принудительной эксклюзивности», которая принуждает деловых партнеров компании не работать с ее конкурентами.

Одновременно Народный банк Китая объявил, что представители финансовых регуляторов встретятся с представителями Ant Group — финтехподразделения Alibaba. В ноябре Ant Group планировала провести IPO, однако за несколько дней до размещения отложила его на неопределенный срок, напоминает Коммерсантъ. Перед этим регуляторы встретились с ключевым акционером Ant Group Джеком Ма. Источники The Wall Street Journal заявляли, что решение отложить потенциально крупнейшее IPO в истории принял председатель КНР Си Цзиньпин.

 
 
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Проверку в отношении Alibaba Group наало государственное управление рыночного регулирования Китая.
 
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