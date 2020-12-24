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Alibaba стала объектом антимонопольного расследования
24.12.2020 12:29 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
фото: utmagazine.ru
Проверку в отношении Alibaba Group наало государственное управление рыночного регулирования Китая.
Как следует из сообщения управления, Alibaba Group подозревается в «поведении, направленном на создание монополии».
В частности, регулятора интересует политика «принудительной эксклюзивности», которая принуждает деловых партнеров компании не работать с ее конкурентами.
Одновременно Народный банк Китая объявил, что представители финансовых регуляторов встретятся с представителями Ant Group — финтехподразделения Alibaba. В ноябре Ant Group планировала провести IPO, однако за несколько дней до размещения отложила его на неопределенный срок, напоминает
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Проверку в отношении Alibaba Group наало государственное управление рыночного регулирования Китая.
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