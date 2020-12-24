Источник материала: UDF



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«Немедленно поставить на учет всех тунеядцев, болтающихся и заставить их работать. Повторяю, как бы непопулярно это ни звучало: сегодня не работающий, шатающийся человек — это не просто протестун на улице, это будущий преступник, который подкидывает нам каждый день, каждую неделю, каждый месяц преступления, и мы тратим огромные деньги для раскрытия этих преступлений, а потом некоторых еще содержим в местах не столь отдаленных».

«Ежемесячно я плачу единый налог. За последний квартал этого года не платил и в декларации сообщил об этом налоговой заблаговременно. ИП имеет право приостанавливать деятельность на какое-то время. Таково было мое участие в забастовке. Но я не подавал на ликвидацию ИП и планирую продолжить деятельность в следующем году», — говорит Губаревич.

«В случае, если вы до 31 декабря 2020 года не подтвердите свою занятость или не будете трудоустроены, то будет принято решение о включении вас в список трудоспособных граждан, не занятых в экономике, оплачивающих коммунальные услуги по ценам, обеспечивающим полное возмещение экономически обоснованных затрат на их оказание», — говорится в сообщении.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Службы занятости взялись за тунеядцев. «Письма счастья» приходят даже ипэшникам и пенсионерам Примечательно, что «письма счастья» приходят не только безработным.