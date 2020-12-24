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Службы занятости взялись за тунеядцев. «Письма счастья» приходят даже ипэшникам и пенсионерам
Источник материала: UDF
Фото: nn.by
На совещании по экономике 7 декабря Александр Лукашенко заявил, что необходимо заняться безработными:
«Немедленно поставить на учет всех тунеядцев, болтающихся и заставить их работать. Повторяю, как бы непопулярно это ни звучало: сегодня не работающий, шатающийся человек — это не просто протестун на улице, это будущий преступник, который подкидывает нам каждый день, каждую неделю, каждый месяц преступления, и мы тратим огромные деньги для раскрытия этих преступлений, а потом некоторых еще содержим в местах не столь отдаленных».
Примечательно, что «письма счастья» приходят не только безработным.
Получил его, например, Юрий Губаревич. Политик с 2016 года является ИП, занимается секретарскими услугами и переводами. Зарегистрирован в Первомайском районе Минска.
«Ежемесячно я плачу единый налог. За последний квартал этого года не платил и в декларации сообщил об этом налоговой заблаговременно. ИП имеет право приостанавливать деятельность на какое-то время. Таково было мое участие в забастовке. Но я не подавал на ликвидацию ИП и планирую продолжить деятельность в следующем году», — говорит Губаревич.
Известно, что такие письма получали индивидуальные предприниматели и из других районов столицы, которые исправно платили налоги.
Заинтересовалась биржа и минской пенсионеркой. Женщине (она попросила не указывать ее имя) 61 год, ранее работала госслужащей, но уже несколько лет как на пенсии. В службы занятости сама она не обращалась и на учете как безработная раньше не состояла. Несколько дней назад в почтовом ящике нашла письмо за подписью председателя администрации Фрунзенского района Минска Сергея Шкруднева.
«В случае, если вы до 31 декабря 2020 года не подтвердите свою занятость или не будете трудоустроены, то будет принято решение о включении вас в список трудоспособных граждан, не занятых в экономике, оплачивающих коммунальные услуги по ценам, обеспечивающим полное возмещение экономически обоснованных затрат на их оказание», — говорится в сообщении.
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Примечательно, что «письма счастья» приходят не только безработным.
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