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В январе 2021 черная полоса закончится у 5-ти знаков Зодиака. Вам станет легче!
Источник материала: UDF
Иллюстративное фото
Первыми 11 января получат шанс Близнецы и Девы. У них расширится круг общения и станет больше возможностей для самореализации. Они станут более весомыми в обществе.
У некоторых социальная роль может стать даже очень значительной: они будут выступать, учить людей, издадут книгу, станут популярными у большой аудитории в Сети.
У БЛИЗНЕЦОВ удача будет связана с заграницей и иностранцами. Возможно, к ним придет успех на соревнованиях или гастролях за границей, они выступят перед международной аудиторией, заведут нужные связи среди иностранцев, издадут книгу, опубликуют статью на иностранном языке, откроют для себя новые перспективы в другой стране.
ДЕВЫ выберутся из черной полосы в работе. Им поручат престижную работу, они наберут больше сотрудников в бизнес, устроятся на работу в престижную компанию, начнут работать по более удобному графику, который оставляет больше свободного времени, найдут подработку, завоюют авторитет у коллег.
Улучшится в эти дни ситуация и у ВОДОЛЕЕВ. Они смогут наладить те отношения с окружающими, которые в прошлом году ухудшились, или заведут новые полезные знакомства. Некоторые Водолеи блестяще выступят перед важными людьми или большой аудиторией.
28-29 января из черной полосы выберутся Львы, Тельцы и Весы
ЛЬВЫ найдут человека, который их «спасет». Возможно, это будет некто с интересным коммерческим предложением, покупатель на недвижимость, талантливый адвокат, будущий спутник жизни – одним словом, кто-то, в ком Львы сейчас очень сильно нуждаются, чтобы выбраться из черной полосы.
ТЕЛЬЦЫ и ВЕСЫ не исправят то, что ухудшилось в прошлом году, но радикально изменят свои цели. И тут же они увидят новые возможности в личной жизни и деньгах. В их жизни в эти дни большую роль будут играть случайные совпадения и удачно сложившиеся обстоятельства, за которыми будет явственно чувствоваться рука судьбы.
Им лучше не сопротивляться тому, что происходит, а плыть по течению: даже если придется отменить свои планы и делать то, что они вовсе не планировали, в итоге они окажутся именно там, где их ждет удача.
У Тельцов события будут связаны с другими странами и иностранцами. Они могут встретить любовь за границей, получить мощную финансовую поддержку издалека, заключить успешную сделку с иностранцем.
Весы улучшат семейную ситуацию или ситуацию с недвижимостью. К ним в дом придет богатство, они удачно купят или продадут недвижимость, закончат ремонт, найдут дома что-то ценное, исправят отношения в семье.
Для того, чтобы черная полоса ушла, Тельцы и Весы должны отказаться от того, за что они цепляются в перечисленных сферах жизни, и согласиться на перемены.
А вот в самом конце месяца, 30-31 января, Близнецы, Девы и Водолеи улучшат свои дела благодаря… ретроградному Меркурию.
Ведь ретроградный Меркурий не только осложняет коммуникации и вносит путаницу в расписания и графики, но и позволяет вернуться к когда-то не законченным и заброшенным делам, пересмотреть невыгодные договоры и вернуть людей, с которыми жизнь развела в разные стороны.
БЛИЗНЕЦЫ вернутся к проигранному юридическому делу или снова начнут общаться с бывшим другом, живущим в другой стране.
ДЕВ попросят вернуться на старую работу, или у них появится шанс вернуться к плохо сделанной работе и переделать ее.
ВОДОЛЕИ смогут еще раз обдумать волнующий их вопрос и пересмотреть свои взгляды. Может отмениться выступление, собеседование экзамен, к которому они не готовы.
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Первыми 11 января получат шанс Близнецы и Девы.
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