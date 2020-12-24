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В 2021 году подорожает коммуналка. Тарифы хотят поднять в два этапа
Источник материала: Tut.by
В 2021 году тарифы на жилищно-коммунальные услуги намерены повысить в два этапа — с 1 января и 1 июня. Это следует из
В Минфине уточняют, что расходы республиканского бюджета на 2021 год сформированы с учетом повышения тарифов на ЖКУ с 1 января и с 1 июня, исходя из допустимого роста платежей населения за такие услуги в суммарном годовом размере, эквивалентном 5 долларам. Какие конкретно ЖКУ должны подорожать, не сообщается. С 1 июня, скорее всего, повысят тарифы на отопление. В МАРТ в начале декабря рассказывали TUT.BY, что подготовленные документы на повышение тарифов ЖКУ в 2021 году находятся на рассмотрении.
В нашей стране ежегодно с 1 января планово поднимают тарифы на жилищно-коммунальные услуги в пределах 5 долларов в расчете на типовую двухкомнатную квартиру с тремя проживающими при нормативном потреблении ими услуг.
В нынешнем и 2019 годах тарифы на ЖКУ
Сколько население в 2020 году будет возмещать за ЖКУ (по планам чиновников)
Чиновники
Напомним, в 2016 году население по всему комплексу коммунальных услуг
Ранее чиновники рассказывали, что
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В 2021 году тарифы на жилищно-коммунальные услуги намерены повысить в два этапа - с 1 января и 1 июня. Это следует из информации Минфина по основным направлениям...
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