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В украинский прокат вышел первый за два года российский фильм

24.12.2020 12:33 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Новогодняя комедия «Обратная связь» с известной четверкой из «Квартета И» стала единственным российским фильмом, который вышел в украинский прокат, почти за два года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на актера Ростислава Хаита. В белорусских кинотеатрах он тоже идет, и минчане его уже оценили: комедия стала лидером проката прошлой недели.


Кадр из фильма

По словам актера, создатели фильма считают успехом уже факт проката.

— Нам с Лешей (Леонид Барац — Прим. ред.) очень хотелось, чтобы наши родители смогли сходить в кино и посмотреть картину, — сказал Хаит.

Напомним, что «Квартет И» — московский театр. Он создан в 1993 году группой выпускников эстрадного факультета ГИТИСа. Однако двое его участников — Барац и Хаит — родом из Одессы.

«Обратная связь» — это продолжение прошлогоднего фильма «Громкая связь», в основу которого легла успешная итальянская драма «Идеальные незнакомцы». Несколько недель подряд в прошлом году «Громкая связь» попадала в топы кассовых фильмов. Если вы его не смотрели, то вот коротко о сюжете: семеро друзей договариваются зачитывать вслух все приходящие им сообщения, а на звонки отвечать только по громкой связи — случается коллапс.

Те, кто видел «Громкую связь», наверняка удивлены, что у нее есть продолжение: в финале первой части показалось, что персонажи скорее поубивают друг друга, чем снова сядут за один стол. Но каких чудес не бывает под Новый год, особенно в России. Сюжет «Обратной связи» переносит зрителя в 31 декабря, где семеро друзей вновь собираются в загородном доме — на этот раз не бесцельно, а чтобы вместе встретить Новый год. Забыв старые обиды, приятели опять соглашаются сыграть в провокационную игру: в этот раз нужно написать анонимную записку, что твоим компаньонам не стоило бы делать в 2021 году. Когда эксперимент начинается, предновогодний вечер снова полон сюрпризов.

«Обратная связь»

Когда: уже в кино
Где: во всех кинотеатрах
Сколько: от 6 рублей

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Новогодняя комедия «Обратная связь» с известной четверкой из «Квартета И» стала единственным российским фильмом, который выходит в украинский прокат, почти за...
 
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