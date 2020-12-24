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Всегда ли румянец здорово? Симптомы, причины и лечение розацеа
Источник материала: Tut.by
Ваша кожа часто краснеет и воспаляется? Остро реагирует на перепады температуры? На ней заметны сосуды? Кожа стала чувствительна к косметике? Ощущаете сухость и заметили шелушение? Возможно, это розацеа, или розовые угри.
Вероятность появления розацеа увеличивается у людей со светлыми волосами и кожей. Избавиться от нее навсегда не получится, ведь розацеа — хроническое заболевание (есть периоды ремиссии и обострений). Вместе с тем следуя рекомендациям врача и придерживаясь мер профилактики, можно значительно облегчить ее проявления, избежать осложнений.
Подробно о симптомах, диагностике и лечении розацеа информационному порталу
Причины развития розацеа
Розацеа (rosacea, acne rosacea, rosaceus, розовые угри, акне розовое) — это хроническое неинфекционное воспалительное заболевание кожи лица. Причины его до сих пор не выяснены, как нет и единого мнения о тех факторах, которые могут спровоцировать розацеа.
Считается, что в основе патологии лежат процессы, которые приводят к изменению поверхностных сосудов кожи лица. Причины могут быть самые разные, но в конечном итоге происходит расширение сосудов кожи и последующий стаз крови (замедление или полная остановка тока крови в мелких сосудах).
Спровоцировать эти процессы могут:
«Среди других факторов — нерациональное питание, наличие вредных привычек, нездоровый образ жизни, частое посещение бани и соляриев, — говорит Юлия Баранова. — Распространенность розацеа составляет от 5 до 10% случаев среди всего населения земли. Обычно заболевание стартует в 30−40 лет и достигает пика в возрасте 40−50 лет. В одинаковой степени болеют и мужчины, и женщины».
Симптомы розовых угрей
Клинически заболевание у каждого выгляди по-разному. В некоторых случаях розацеа может проявляться в виде румянца на щеках, в других — заметными изменениями кожи. Излюбленные места — центральная часть лица либо отдельно нос, щеки, лоб и подбородок.
«Самые распространенные симптомы — эритема, папулы и пустулы, — уточняет Юлия Баранова. — Другие признаки того, что у человека возможно есть розацеа, включают отечность и шелушение кожи или, например, ощущение, что в глаза попало инородное тело, покраснение или сухость слизистой глаза».
Вместе с тем можно выделить ряд характерных признаков розацеа:
В самом начале болезни, объясняет эксперт, на коже лица (нос, лоб и щеки) можно заметить покраснение (эритема), которое затем самостоятельно проходит через несколько минут или часов. Эритема может быть спровоцирована солнцем, стрессовой ситуацией, активными физическими нагрузками, употреблением алкогольных напитков и т.д. В местах, где появилось покраснение, многие испытывают ощущение повышения температуры (иногда говорят «щеки горят»).
Постепенно формируются сосудистые изменения — телеангиоэктазии. Кожа становится синюшного цвета и утолщается. Затем образуются папулы розового или красного оттенка, возвышающиеся над поверхностью кожи. В случае, если присоединилась вторичная инфекция, на месте папул формируются пустулы (гнойнички). Над поверхностью папул и пустул возможно образование плотных чешуек кожи.
— Кожные железы начинают вырабатывать кожное сало в избыточном количестве. Элементы розацеа сливаются в обширные инфильтраты, происходит активное формирование плотной фиброзной ткани, которая нарушает нормальную структуру кожи. Возможна также деформация формы лица.
Клинические формы
В зависимости от течения заболевания и интенсивности образования кожных высыпаний выделяют несколько форм:
Выделяют также галогенобусловленную форму розацеа, развитие которой провоцируется воздействием галогенсодержащих веществ, например, йода.
Осложнения при самолечении
При неблагоприятном течении заболевания, игнорирования рекомендаций врача или самолечении розацеа может привести к развитию таких осложнений, как:
Диагностика заболевания
Как правило, она включает визуальный осмотр дерматолога, лабораторные исследования (анализы мочи и крови, бактериологический посев содержимого из угрей и соскоб с пораженных участков кожи).
— В некоторых случаях целесообразно обследоваться и у других специалистов. Например, пройти УЗИ, ФГДС и другие исследования внутренних органов, для того чтобы исключить иные патологии, которые могут спровоцировать кожную реакцию.
Лечение и профилактика розацеа
За кожей необходим тщательный уход. Женщинам стоит отдавать предпочтение косметике, не содержащей раздражающие ингредиенты, например, спирт, а также гормональные добавки. Кроме того, не стоит использовать уходовые средства, действие которых приводит к расширению сосудов кожи.
Умываться следует теплой водой. Средства для очищения кожи наносить легкими движениями. Полотенце предпочтительно выбирать из мягкой ткани. Мужчинам с розацеа лучше использовать электробритву.
Кроме того, следует избегать чрезмерного воздействия ультрафиолета и солнечных ожогов, т.к. это может спровоцировать обострение. В зимнее время специалисты рекомендуют наносить жирный крем, в жаркую пору — солнцезащитное средство с SPF-фактором не менее 50.
— Обязательное условие — соблюдение щадящей диеты (ограничить употребление острой, соленой, кислой и пряной пищи, избегать алкогольных, газированных цветных напитков, кофе, крепкого чая). Желательно убрать из рациона те продукты, которые могут вызвать аллергическую реакцию. Избавиться от вредных привычек. Стараться защищать кожу от перегрева и переохлаждения, избегать стрессовых ситуаций. Категорически запрещены бани и солярии.
Медикаментозное лечение заключается в применении различных кремов и гелей с азелаиновой кислотой, метронидазолом, а также назначении противовоспалительных и вяжущих примочек, при необходимости — антипаразитарных препаратов и антигистаминных и/или антибактериальных средств, приеме витаминов, которые способствуют укреплению сосудистой стенки (С и Р).
Эксперт отметила, что для устранения расширенных сосудов на разных стадиях используется фототерапия, удаление сосудов лазером. Все подбирается индивидуально. В тяжелых или запущенных случаях возможно хирургическое лечение (применяется для иссечения абсцессов и фистул).
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Ваша кожа часто краснеет и воспаляется? Остро реагирует на перепады температуры? На ней заметны сосуды? Кожа стала чувствительна к косметике? Ощущаете сухость и...
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