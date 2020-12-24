Всегда ли румянец здорово? Симптомы, причины и лечение розацеа

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Ваша кожа часто краснеет и воспаляется? Остро реагирует на перепады температуры? На ней заметны сосуды? Кожа стала чувствительна к косметике? Ощущаете сухость и заметили шелушение? Возможно, это розацеа, или розовые угри.



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Вероятность появления розацеа увеличивается у людей со светлыми волосами и кожей. Избавиться от нее навсегда не получится, ведь розацеа — хроническое заболевание (есть периоды ремиссии и обострений). Вместе с тем следуя рекомендациям врача и придерживаясь мер профилактики, можно значительно облегчить ее проявления, избежать осложнений.

Подробно о симптомах, диагностике и лечении розацеа информационному порталу «Здоровые люди» рассказала врач-косметолог, дерматовенеролог медицинского центра санатория «Юность» Юлия Баранова. Специалист также поделилась практическим советами, как предупредить осложнения и рецидивы этого заболевания.

Причины развития розацеа

Розацеа (rosacea, acne rosacea, rosaceus, розовые угри, акне розовое) — это хроническое неинфекционное воспалительное заболевание кожи лица. Причины его до сих пор не выяснены, как нет и единого мнения о тех факторах, которые могут спровоцировать розацеа.

Считается, что в основе патологии лежат процессы, которые приводят к изменению поверхностных сосудов кожи лица. Причины могут быть самые разные, но в конечном итоге происходит расширение сосудов кожи и последующий стаз крови (замедление или полная остановка тока крови в мелких сосудах).

Спровоцировать эти процессы могут:

инфекционные болезни кожи;

эндокринные заболевания;

изменение иммунного статуса;

генетическая предрасположенность;

психическое состояние, стрессы.

«Среди других факторов — нерациональное питание, наличие вредных привычек, нездоровый образ жизни, частое посещение бани и соляриев, — говорит Юлия Баранова. — Распространенность розацеа составляет от 5 до 10% случаев среди всего населения земли. Обычно заболевание стартует в 30−40 лет и достигает пика в возрасте 40−50 лет. В одинаковой степени болеют и мужчины, и женщины».

Симптомы розовых угрей

Клинически заболевание у каждого выгляди по-разному. В некоторых случаях розацеа может проявляться в виде румянца на щеках, в других — заметными изменениями кожи. Излюбленные места — центральная часть лица либо отдельно нос, щеки, лоб и подбородок.

«Самые распространенные симптомы — эритема, папулы и пустулы, — уточняет Юлия Баранова. — Другие признаки того, что у человека возможно есть розацеа, включают отечность и шелушение кожи или, например, ощущение, что в глаза попало инородное тело, покраснение или сухость слизистой глаза».

Вместе с тем можно выделить ряд характерных признаков розацеа:

розовая сыпь. Кожа под ней красного цвета, а розовые папулы с течением времени превращаются в угри или пустулы, иногда с гноем;

сильное покраснение лица в так называемой Т-зоне. Болезнь может также проявиться на груди, спине;

появление сосудистой сеточки красного либо синюшного оттенка;

слезоточивость, сухость, покраснение глаз;

в местах покраснений образуется корка (внешне похожа на очень плотную кожу, площадь поражения может увеличиваться).



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В самом начале болезни, объясняет эксперт, на коже лица (нос, лоб и щеки) можно заметить покраснение (эритема), которое затем самостоятельно проходит через несколько минут или часов. Эритема может быть спровоцирована солнцем, стрессовой ситуацией, активными физическими нагрузками, употреблением алкогольных напитков и т.д. В местах, где появилось покраснение, многие испытывают ощущение повышения температуры (иногда говорят «щеки горят»).

Постепенно формируются сосудистые изменения — телеангиоэктазии. Кожа становится синюшного цвета и утолщается. Затем образуются папулы розового или красного оттенка, возвышающиеся над поверхностью кожи. В случае, если присоединилась вторичная инфекция, на месте папул формируются пустулы (гнойнички). Над поверхностью папул и пустул возможно образование плотных чешуек кожи.

— Кожные железы начинают вырабатывать кожное сало в избыточном количестве. Элементы розацеа сливаются в обширные инфильтраты, происходит активное формирование плотной фиброзной ткани, которая нарушает нормальную структуру кожи. Возможна также деформация формы лица.

Клинические формы

В зависимости от течения заболевания и интенсивности образования кожных высыпаний выделяют несколько форм:

постоянный отек лица — персистирующая форма;

офтальморозацеа (проявляется в области глаз в виде блефарита, конъюктивита, иродоциклита);

гранулематозная (множество элементов — папулы и пустулы -располагаются вокруг глаз и рта);

стероидная (результат применения местных кортикостероидов в течение длительного периода, элементы имеют яркую окраску);

грамнегативная (ее причина — вторичная грамнегативная микрофлора, которая провоцирует гнойничковые поражения кожи и волосяных фоликуллов);

конглобатная (тяжелая форма, для которой характерно образование так называемых сливных полостей и абсцессов);

молниеносная форма (чаще страдают женщины в молодом возрасте, характеризуется быстрым течением).

Выделяют также галогенобусловленную форму розацеа, развитие которой провоцируется воздействием галогенсодержащих веществ, например, йода.

Осложнения при самолечении

При неблагоприятном течении заболевания, игнорирования рекомендаций врача или самолечении розацеа может привести к развитию таких осложнений, как:

образование абсцессов;

присоединение вторичной инфекции (в этом случае уже может потребоваться серьезная медицинская помощь);

утолщение кожи и в некоторых случаях обезображивание, которое невозможно замаскировать никакими косметическими средствами;

проблемы со зрением;

психологические нарушения из-за внешнего вида, вплоть до развития депрессии.

Диагностика заболевания



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Как правило, она включает визуальный осмотр дерматолога, лабораторные исследования (анализы мочи и крови, бактериологический посев содержимого из угрей и соскоб с пораженных участков кожи).

— В некоторых случаях целесообразно обследоваться и у других специалистов. Например, пройти УЗИ, ФГДС и другие исследования внутренних органов, для того чтобы исключить иные патологии, которые могут спровоцировать кожную реакцию.

Лечение и профилактика розацеа

За кожей необходим тщательный уход. Женщинам стоит отдавать предпочтение косметике, не содержащей раздражающие ингредиенты, например, спирт, а также гормональные добавки. Кроме того, не стоит использовать уходовые средства, действие которых приводит к расширению сосудов кожи.

Умываться следует теплой водой. Средства для очищения кожи наносить легкими движениями. Полотенце предпочтительно выбирать из мягкой ткани. Мужчинам с розацеа лучше использовать электробритву.

Кроме того, следует избегать чрезмерного воздействия ультрафиолета и солнечных ожогов, т.к. это может спровоцировать обострение. В зимнее время специалисты рекомендуют наносить жирный крем, в жаркую пору — солнцезащитное средство с SPF-фактором не менее 50.

— Обязательное условие — соблюдение щадящей диеты (ограничить употребление острой, соленой, кислой и пряной пищи, избегать алкогольных, газированных цветных напитков, кофе, крепкого чая). Желательно убрать из рациона те продукты, которые могут вызвать аллергическую реакцию. Избавиться от вредных привычек. Стараться защищать кожу от перегрева и переохлаждения, избегать стрессовых ситуаций. Категорически запрещены бани и солярии.

Медикаментозное лечение заключается в применении различных кремов и гелей с азелаиновой кислотой, метронидазолом, а также назначении противовоспалительных и вяжущих примочек, при необходимости — антипаразитарных препаратов и антигистаминных и/или антибактериальных средств, приеме витаминов, которые способствуют укреплению сосудистой стенки (С и Р).

Эксперт отметила, что для устранения расширенных сосудов на разных стадиях используется фототерапия, удаление сосудов лазером. Все подбирается индивидуально. В тяжелых или запущенных случаях возможно хирургическое лечение (применяется для иссечения абсцессов и фистул).