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Wargaming продала геймдев-студию Melsoft. По оценке СМИ, за сотни миллионов
Источник материала: Tut.by
Израильский разработчик и издатель Moon Active, который известен по игре Coin Master, объявил о покупке Melsoft (Family Island и MyCafe). Об этом сообщает
Во сколько обошлась студия — не уточняется. Речь может идти минимум о нескольких сотнях миллионов долларов. Учитывая, что:
Даже при небольшом мультипликаторе x3 Melsoft могла обойтись в 500 млн долларов. Но, скорее всего, мультипликатор был больше.
— Moon Active продолжит расширять свою семью наиболее талантливыми командами в рамках стратегических поглощений. Сегодня мы ищем компании, которые создают правильные продукты и одновременно с этим разделяют нашу культуру и ценности. Нам повезло, что мы нашли Melsoft. Мы гордимся, что они выбрали нас своими партнерами, — прокомментировал сделку Самуэль Албин, генеральный директор Moon Active.
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Во сколько обошлась студия - не уточняется. Речь может идти минимум о нескольких сотнях миллионов долларов.
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