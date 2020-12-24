Wargaming продала геймдев-студию Melsoft. По оценке СМИ, за сотни миллионов

Источник материала: Tut.by

Израильский разработчик и издатель Moon Active, который известен по игре Coin Master, объявил о покупке Melsoft (Family Island и MyCafe). Об этом сообщает dev.by со ссылкой на App2Top .





Во сколько обошлась студия — не уточняется. Речь может идти минимум о нескольких сотнях миллионов долларов. Учитывая, что:

только за нынешний год выручка Melsoft составила 160 млн долларов ( оценка VentureBeat );

); на протяжении года выручка студии стремительно росла от месяца к месяцу — согласно AppMagic , на IAP (сервис покупки виртуальных товаров внутри приложения) студия заработала 3 млн долларов в январе и уже 10 млн в октябре.

Даже при небольшом мультипликаторе x3 Melsoft могла обойтись в 500 млн долларов. Но, скорее всего, мультипликатор был больше.

— Moon Active продолжит расширять свою семью наиболее талантливыми командами в рамках стратегических поглощений. Сегодня мы ищем компании, которые создают правильные продукты и одновременно с этим разделяют нашу культуру и ценности. Нам повезло, что мы нашли Melsoft. Мы гордимся, что они выбрали нас своими партнерами, — прокомментировал сделку Самуэль Албин, генеральный директор Moon Active.

Минская геймдев-студия Melsoft Games основана в 2007 году Алексеем Мелешкевичем. Разработала 35+ игр, включая «Веселую ферму». В 2015 году заключила «стратегическое партнерство» с Wargaming. После сделки в Melsoft сменился топ-менеджмент и появился новый лидер среди продуктов — симулятор кофейни My Cafe , основной источник дохода компании. В штате около 240 человек, большинство из них работают в Беларуси. Недавно студия интегрировала в себя студию Easy Team, разработчика Family Island. Moon Active — израильская компания, у которой есть большое подразделение в Киеве и офис в Лондоне. Всего в ней работает более 650 сотрудников. Главный проект компании — слоты Coin Master.