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Назад в 80-е. В Минске продается душевная квартира, словно застывшая во времени

24.12.2020 12:35 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Мы искренне любим такие квартиры — время в них будто остановилось, запечатлев в мебели и предметах интерьера тот самый момент, когда хозяева были счастливы. Счастливы настолько, что не захотели больше ничего менять. Ковры, картины с пейзажами, телевизор-кубик, искусственные цветы — все это атрибуты прошлого, которые вызывают ностальгию. Жить в подобных интерьерах прямо сейчас молодому поколению вряд ли захотелось бы, но вот посмотреть на квартиру, будто застывшую на рубеже веков, вполне можно.

Назад в 80-е. В Минске продается душевная квартира, словно застывшая во времени

Прямо сейчас в Минске продается «однушка», переделанная в «двушку», — 19-метровая комната разделена на две небольшие спальни (но всегда все можно вернуть в прежний вид). И каждая комната — олицетворение 80-х. Коврам в большей комнате спета настоящая ода: они на полу, кровати, стене, кресле. (Про подобное оформление в свое время шутили, что ковров нет разве что на потолках.) Это сейчас «нигилисты» посмеиваются над его «ворсейшеством» и говорят, что никогда не купят себе в жилье что-то подобное, а еще в недавнем прошлом это был главный утеплитель и звукопоглотитель.

Назад в 80-е. В Минске продается душевная квартира, словно застывшая во времени

Лаковый «шифоньер», люстра, телевизор и фарфор дополняют образ.

Назад в 80-е. В Минске продается душевная квартира, словно застывшая во времени

Вторая спальня совсем крошечная, но вы только посмотрите, какое зеркало!

Назад в 80-е. В Минске продается душевная квартира, словно застывшая во времени
Назад в 80-е. В Минске продается душевная квартира, словно застывшая во времени

Санузел также поддерживает общее настроение жилья. Обратите внимание на уютные занавесочки перед антресолями — у чьих бабушек-дедушек было так же?

Назад в 80-е. В Минске продается душевная квартира, словно застывшая во времени

Из общей картины «назад в 80-е» выбиваются кухня и коридор — современная мебель и узнаваемые обои нарушают созданную гармонию.

Назад в 80-е. В Минске продается душевная квартира, словно застывшая во времени
Назад в 80-е. В Минске продается душевная квартира, словно застывшая во времени

Квартира общей площадью 31,2 «квадрата», расположенная на четвертом этаже из пяти, продается за 112 395 рублей, или $43 500. Точный адрес: улица Яна Райниса, 11. «Квартира для молодой семьи или жителя, который выбирает и уют, и комфорт в центре города, для молодого студента, который ценит время свое на дорогу. Купив эту квартиру, вы получаете: центр города с шикарным транспортным сообщением — до любой точки города можно добраться на любом транспорте, так как рядом и метро, и остановки автобуса и троллейбуса; уютную зеленую зону в 2 минутах ходьбы — что обеспечивает вам доступ 24 часа к зеленой роскоши; тишина — даже в центре города. Дом расположен рядом со Слепянским каналом и Чижовским водохранилищем — вы покупаете не просто квартиру, но и расположение всей зеленой зоны рядом», — уточняет агентство недвижимости, занимающееся продажей объекта.

Назад в 80-е. В Минске продается душевная квартира, словно застывшая во времени

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1-комнатная квартира, Беларусь, Минск, Яна Райниса ул., 11
Площадь: общая 31,2 м², жилая 19 м²    Этаж: 4/5
112 395 р.
 
1-комнатная квартира, Минск, улица Искалиева, 14
Площадь: общая 33,9 м², жилая 19,8 м²    Этаж: 3/5
117 563 р.
 
1-комнатная квартира, Минск, Народная улица, 30
Площадь: общая 30,7 м², жилая 19,1 м²    Этаж: 4/5
105 800 р.
 
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Теги: Минск
 
 
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Мы искренне любим такие квартиры — время в них будто остановилось, запечатлев в мебели и предметах интерьера тот самый момент, когда хозяева были счастливы....
 
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