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MINI поздравили с Рождеством 82-летнего Рауно Аалтонена, который сидит на изоляции (видео)

24.12.2020 12:35 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Финский раллийный гонщик Рауно Аалтонен закончил свою карьеру уже давно, и некоторые современные любители автоспорта даже не слышали про него. А в 1967 году Аалтонен блестяще выступил на ралли Монте-Карло, управляя классическим британским Mini. Сейчас 82-летний Рауно сидит на изоляции в своем уютном домике в Финляндии. Концерн BMW решил поздравить его с Рождеством.

Рауно Аалтонена называют «Ралли-профессором». Несмотря на преклонный возраст, он находится в прекрасном физическом состоянии и до сих пор любит «дать угла» на автомобиле. Но в 2020-м из-за карантина он провел больше времени в кресле у камина, чем за рулем машины.

«За 60 лет Рауно подарил нам столько прекрасных моментов. Сейчас — лучшее время, чтобы что-то отдать взамен», — считает глава MINI Бернд Корбер. Британский производитель доставил из Мюнхена в Финляндию классический Mini и снял про это небольшой проморолик. Понятно, что все это срежиссировано и пропитано маркетингом, но видео получилось действительно душевным. Машину доставили в стильном прицепе. Его буксировал кроссовер MINI Cooper S Countryman ALL4.

Mini Countryman II (F60), 2017 г.в., 45 200 км
синий, внедорожник, бензин 1.5 л, автоматическая, передний привод
59 686 р.
23 100$ / 18 956€
Mini Countryman I (R60) Cooper S, 2012 г.в., 139 000 км
желтый, универсал, бензин 1.6 л, автоматическая, полный привод
38 757 р.
15 000$ / 12 309€
Mini Cooper III (F55/F56) Cooper, 2015 г.в., 125 316 км
черный, хетчбэк, бензин 1.5 л, механическая, передний привод
35 398 р.
13 700$ / 11 242€
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Финский раллийный гонщик Рауно Аалтонен закончил свою карьеру уже давно, и некоторые современные любители автоспорта даже не слышали про него. А в 1967 году Аалтонен...
 
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