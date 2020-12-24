MINI поздравили с Рождеством 82-летнего Рауно Аалтонена, который сидит на изоляции (видео)

Источник материала: Onliner

Финский раллийный гонщик Рауно Аалтонен закончил свою карьеру уже давно, и некоторые современные любители автоспорта даже не слышали про него. А в 1967 году Аалтонен блестяще выступил на ралли Монте-Карло, управляя классическим британским Mini. Сейчас 82-летний Рауно сидит на изоляции в своем уютном домике в Финляндии. Концерн BMW решил поздравить его с Рождеством.

Рауно Аалтонена называют «Ралли-профессором». Несмотря на преклонный возраст, он находится в прекрасном физическом состоянии и до сих пор любит «дать угла» на автомобиле. Но в 2020-м из-за карантина он провел больше времени в кресле у камина, чем за рулем машины.

«За 60 лет Рауно подарил нам столько прекрасных моментов. Сейчас — лучшее время, чтобы что-то отдать взамен», — считает глава MINI Бернд Корбер. Британский производитель доставил из Мюнхена в Финляндию классический Mini и снял про это небольшой проморолик. Понятно, что все это срежиссировано и пропитано маркетингом, но видео получилось действительно душевным. Машину доставили в стильном прицепе. Его буксировал кроссовер MINI Cooper S Countryman ALL4.