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Черчение, астрономия, православие… Минобр выясняет, нужны ли некоторые предметы. Опрос!
Источник материала: Onliner
Министерство образования
Последний вариант в каждом опросе мы оставим тем, кто просто хочет посмотреть результат. Не жмите почем зря.
Черчение сейчас проходят в 10-м классе (один урок в неделю). Вот Минобр и спрашивает: надо ли оставить и в каком виде? Если отменят — совершенно непонятно, что делать с кованой отцовской готовальней...
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