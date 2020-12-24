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Черчение, астрономия, православие… Минобр выясняет, нужны ли некоторые предметы. Опрос!

24.12.2020 12:35 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Министерство образования предложило простым гражданским людям высказаться о необходимости некоторых школьных уроков. В частности, насколько и в каком объеме современным школьникам нужны черчение и астрономия, а также факультативы «Этика и психология семейной жизни» и «Основы православной культуры». От ваших ответов, видимо, зависит, уйдет ли эпоха. Отдельно спросим, от каких предметов вы с детства хотели бы избавиться, а какие — добавить.

Последний вариант в каждом опросе мы оставим тем, кто просто хочет посмотреть результат. Не жмите почем зря.

Черчение сейчас проходят в 10-м классе (один урок в неделю). Вот Минобр и спрашивает: надо ли оставить и в каком виде? Если отменят — совершенно непонятно, что делать с кованой отцовской готовальней...

 
 
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Министерство образования предложило простым гражданским людям высказаться о необходимости некоторых школьных уроков. В частности, насколько и в каком объеме...
 
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