Черчение, астрономия, православие… Минобр выясняет, нужны ли некоторые предметы. Опрос!

Источник материала: Onliner

Министерство образования предложило простым гражданским людям высказаться о необходимости некоторых школьных уроков. В частности, насколько и в каком объеме современным школьникам нужны черчение и астрономия, а также факультативы «Этика и психология семейной жизни» и «Основы православной культуры». От ваших ответов, видимо, зависит, уйдет ли эпоха. Отдельно спросим, от каких предметов вы с детства хотели бы избавиться, а какие — добавить.

Последний вариант в каждом опросе мы оставим тем, кто просто хочет посмотреть результат. Не жмите почем зря.

Черчение сейчас проходят в 10-м классе (один урок в неделю). Вот Минобр и спрашивает: надо ли оставить и в каком виде? Если отменят — совершенно непонятно, что делать с кованой отцовской готовальней...