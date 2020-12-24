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Продавал стеклоомывающую жидкость без разрешения

24.12.2020 12:37 — Разное | БT  
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Источник материала: БT

Сотрудники столичного ОБЭП задержали с поличным мужчину при попытке продать 510 литров стеклоомывайки. Торговал бизнесмен недалеко от проезжей части по заманчивой цене - 2 рубля 50 копеек за одну бутылку. Общая стоимость изъятой продукции составила более 200 рублей. В отношении мужчины составлен административный протокол за незаконную предпринимательскую деятельность. Ему грозит серьезный штраф - до 100 базовых величин или 2700 рублей.

Алексей Лазебник, начальник ОБЭП КМ Октябрьского РУВД Минска: "Установлено, что 21-летний неработающий минчанин осуществлял незаконную реализацию стеклоомывателя без наличия соответствующих документов".

 
Теги: Минск
 
 
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Сотрудники столичного ОБЭП задержали с поличным мужчину при попытке продать 510 литров стеклоомывайки. Торговал бизнесмен недалеко от проезжей части по заманчивой...
 
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