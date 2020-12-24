В надежде избежать ЛТП женщина отдала аферисту крупную сумму

Источник материала: БT

Сотрудники ГУБОП задержали 47-летнего жителя Витебска по подозрению в крупной афере: в 2014 году тот обманом выманил у знакомой 6 тысяч долларов. Оперативники выяснили, что мужчина узнал о крупной сумме, которая осталась у 55-летней женщины после продажи квартиры. После он придумал историю: якобы горожанка попала в поле зрения милиции, и ее отправят в лечебно-трудовой профилакторий.

Оперативный сотрудник: "Мужчина вызвался "решить вопрос" с правоохранителями за 4 тысячи долларов, а в последующем выманил еще 2 тысячи под предлогом оплаты услуг юриста. Спустя годы витебчанка узнала от милиционеров, что ее обманули: все деньги "благодетель" оставил себе. Следователи дали правовую оценку его действиям и возбудили уголовные дела за подстрекательство к даче взятки и мошенничество, совершенное в крупном размере".



Сейчас проверяют задержанного на причастность к другим преступлениям в сфере недвижимости, устанавливаются и возможные соучастники афер.



