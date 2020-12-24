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Лукашенко: люди, дарящие доброту и теплоту нуждающимся, стали образцом белорусской нации
Источник материала: ОНТ
Дарящие доброту и теплоту нуждающимся люди, стали образцом белорусской нации. При этом государство продолжить прикладывать все усилия к тому, чтобы дети жили в красивой и безопасной стране. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня на благотворительном новогоднем празднике для детей в рамках акции «Наши дети», передает БЕЛТА.
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Дарящие доброту и теплоту нуждающимся люди, стали образцом белорусской нации. При этом государство продолжить прикладывать все усилия к тому, чтобы дети жили в...
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