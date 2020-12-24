Лукашенко: люди, дарящие доброту и теплоту нуждающимся, стали образцом белорусской нации

Источник материала: ОНТ

Дарящие доброту и теплоту нуждающимся люди, стали образцом белорусской нации. При этом государство продолжить прикладывать все усилия к тому, чтобы дети жили в красивой и безопасной стране. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня на благотворительном новогоднем празднике для детей в рамках акции «Наши дети», передает БЕЛТА.

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram