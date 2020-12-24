Источник материала: ОНТ

Хоккеисты минского «Динамо» сыграют гостевой матч с «Металлургом» в чемпионате КХЛ.

Встреча в Магнитогорске начнётся в 17 часов. Минчане прибыли в гости к «Металлургу» после болезненного поражения в Уфе от «Салавата Юлаева» – 3:8. Наш клуб в турнирной таблице западной конференции сейчас занимает 5-е место, набрав 43 очка. «Магнитка» на Востоке идёт на 4-й позиции. В КХЛ «Динамо» и «Металлург» встречались между собой 23 раза, и минчане в этих матчах одержали только семь побед. До нового года «Динамо» успеет вернуться домой и сыграть два поединка на «Минск-Арене». 26-го декабря против рижского «Динамо» и 30-го с клубом «Сочи».

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