Источник материала: ОНТ

Сегодня определится обладатель женского Кубка Беларуси по волейболу.

В финале сыграют «Минчанка» и гродненский «Коммунальник». Накануне команды добились уверенных побед на стадии полуфинала: «Минчанка» победила со счётом 3:0 брестский клуб «Прибужье». А «Коммунальник» обыграл вторую команду «Минчанки», составленную преимущественно из молодых игроков. Решающий матч во дворце спорта «Уручье» начнётся в 15:00.

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