Партию контрабандной черной икры задержали гродненские таможенники

Источник материала: ОНТ

Сотрудники Гродненской региональной таможни пресекли попытку незаконного ввоза на территорию ЕАЭС более 400 кг черной икры, сообщает БЕЛТА.

При пересечении белорусско-литовской границы в пункте пропуска «Котловка» был задержан большегрузный автомобиль. Российский перевозчик сообщил, что везет пищевой мак. Однако, при досмотре, в передней части грузового отсека автомобиля, были обнаружены 19 пластиковых контейнеров со стеклянными банками. Емкости были наполнены черной икрой осетровых рыб.

По предварительной оценке таможенников, стоимость продукции превышает 200 тысяч евро. Проводятся необходимые процессуальные действия, конфискованная икра направлена на товароведческую экспертизу.

Фото: customs.gov.by

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