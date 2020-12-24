Из резиденции в Финляндии Санта-Клаус оставил всем наставления

Источник материала: ОНТ

Оставаться здоровыми и в безопасности, а также держаться на связи друг с другом. Именно такие наставления оставил Санта прежде, чем отправиться из своей резиденции в Финляндии в кругосветное путешествие, чтобы вручить детям подарки.

Каждый год тысячи людей со всего мира приезжают в деревню к Санта-Клаусу, чтобы навестить его и вечно занятых эльфов. В нынешнем году привычных столпотворений не было из-за ограничений. Поэтому обращение было виртуальным.

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram