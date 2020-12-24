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Из резиденции в Финляндии Санта-Клаус оставил всем наставления
Источник материала: ОНТ
Оставаться здоровыми и в безопасности, а также держаться на связи друг с другом. Именно такие наставления оставил Санта прежде, чем отправиться из своей резиденции в Финляндии в кругосветное путешествие, чтобы вручить детям подарки.
Каждый год тысячи людей со всего мира приезжают в деревню к Санта-Клаусу, чтобы навестить его и вечно занятых эльфов. В нынешнем году привычных столпотворений не было из-за ограничений. Поэтому обращение было виртуальным.
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Оставаться здоровыми и в безопасности, а также держаться на связи друг с другом. Именно такие наставления оставил Санта прежде, чем отправиться из своей резиденции...
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