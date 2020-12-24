ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Из резиденции в Финляндии Санта-Клаус оставил всем наставления

24.12.2020 12:51 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Из резиденции в Финляндии Санта-Клаус оставил всем наставления

Оставаться здоровыми и в безопасности, а также держаться на связи друг с другом. Именно такие наставления оставил Санта прежде, чем отправиться из своей резиденции в Финляндии в кругосветное путешествие, чтобы вручить детям подарки.

Каждый год тысячи людей со всего мира приезжают в деревню к Санта-Клаусу, чтобы навестить его и вечно занятых эльфов. В нынешнем году привычных столпотворений не было из-за ограничений. Поэтому обращение было виртуальным.

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Оставаться здоровыми и в безопасности, а также держаться на связи друг с другом. Именно такие наставления оставил Санта прежде, чем отправиться из своей резиденции...
 
Новости дня
Новости разные
 
Пять рождественских фильмов для всей семьи
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

23.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
24.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2020 21.by
Яндекс.Метрика