Взрыв в Балтиморе: 9 человек находятся в критическом состоянии

Источник материала: ОНТ

Число пострадавших от взрыва в офисном здании Балтимора выросло до 23-х, девять человек – в критическом состоянии.

Произошло частичное обрушение крыши, однако жертв удалось избежать. Помощь спасателей понадобилась рабочим, застрявшим на строительных лесах, они оказались в ловушке, операция по освобождению длилась несколько часов. По предварительной версии, причиной взрыва стала ошибка в отладке систем вентиляции и отопления офисного здания.

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