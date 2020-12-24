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Взрыв в Балтиморе: 9 человек находятся в критическом состоянии
Источник материала: ОНТ
Число пострадавших от взрыва в офисном здании Балтимора выросло до 23-х, девять человек – в критическом состоянии.
Произошло частичное обрушение крыши, однако жертв удалось избежать. Помощь спасателей понадобилась рабочим, застрявшим на строительных лесах, они оказались в ловушке, операция по освобождению длилась несколько часов. По предварительной версии, причиной взрыва стала ошибка в отладке систем вентиляции и отопления офисного здания.
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Число пострадавших от взрыва в офисном здании Балтимора выросло до 23-х, девять человек – в критическом состоянии. Произошло частичное обрушение крыши, однако...
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