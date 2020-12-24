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В Боснии и Герцеговине устанавливают причину пожара в лагере мигрантов
Источник материала: ОНТ
В Боснии и Герцеговине устанавливают причину пожара в лагере мигрантов «Липа».
Он находится недалеко от хорватской границы. Там жили более тысячи мигрантов. Ранее общественные организации предупреждали власти о сложных условиях в лагере, они усугубились с наступлением холодов. О пострадавших в пожаре не сообщается. Однако тысяча человек, в том числе дети, остались без крова.
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В Боснии и Герцеговине устанавливают причину пожара в лагере мигрантов «Липа». Он находится недалеко от хорватской границы. Там жили более тысячи мигрантов....
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