Источник материала: ОНТ

В Боснии и Герцеговине устанавливают причину пожара в лагере мигрантов «Липа».

Он находится недалеко от хорватской границы. Там жили более тысячи мигрантов. Ранее общественные организации предупреждали власти о сложных условиях в лагере, они усугубились с наступлением холодов. О пострадавших в пожаре не сообщается. Однако тысяча человек, в том числе дети, остались без крова.

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