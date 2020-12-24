Трамп наложил вето на оборонный бюджет США

Источник материала: ОНТ

Трамп снова поссорился с конгрессом. Перед тем, как покинуть Белый дом, президент наложил вето на оборонный бюджет.

Уже одобренный законопроект предполагал траты в 740 миллиардов долларов. Однако Дональд Трамп назвал документ противоречащим внешней политике и политике национальной безопасности, проводимой его администрацией. Спикер Палаты представителей в ответ назвала президентское вето безрассудным шагом. Против него конгрессмены намерены проголосовать в понедельник.

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