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Трамп наложил вето на оборонный бюджет США

24.12.2020 12:51 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Трамп наложил вето на оборонный бюджет США

Трамп снова поссорился с конгрессом. Перед тем, как покинуть Белый дом, президент наложил вето на оборонный бюджет.

Уже одобренный законопроект предполагал траты в 740 миллиардов долларов. Однако Дональд Трамп назвал документ противоречащим внешней политике и политике национальной безопасности, проводимой его администрацией. Спикер Палаты представителей в ответ назвала президентское вето безрассудным шагом. Против него конгрессмены намерены проголосовать в понедельник.   

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Трамп снова поссорился с конгрессом. Перед тем, как покинуть Белый дом, президент наложил вето на оборонный бюджет. Уже одобренный законопроект предполагал траты в...
 
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