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В Ереване у здания правительства вновь собрались протестующие

24.12.2020 12:51 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

В Ереване у здания правительства вновь собрались протестующие

В Ереване неспокойно с самого утра. У здания правительства вновь собрались протестующие, которые заявляют о намерении заблокировать кабмин, чтобы сорвать заседание правительства.

Дополнительные силы подразделений МВД прибыли на главную площадь, и перекрыли одну из дорог возле Дома правительства. Силовики оснащены щитами и касками. Митингующие требуют отставки премьер-министра Никола Пашиняна, обвиняя его в сдаче территорий в Нагорном Карабахе и сложной экономической ситуации в стране. Со вторника на площади разбит палаточный лагерь, участники акции здесь ночуют, согреваясь у костров, которые разжигают в металлических бочках. Митингующие не намерены расходиться, пока их требование не будет выполнено.  

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В Ереване неспокойно с самого утра. У здания правительства вновь собрались протестующие, которые заявляют о намерении заблокировать кабмин, чтобы сорвать...
 
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