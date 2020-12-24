В Ереване у здания правительства вновь собрались протестующие

Источник материала: ОНТ

В Ереване неспокойно с самого утра. У здания правительства вновь собрались протестующие, которые заявляют о намерении заблокировать кабмин, чтобы сорвать заседание правительства.

Дополнительные силы подразделений МВД прибыли на главную площадь, и перекрыли одну из дорог возле Дома правительства. Силовики оснащены щитами и касками. Митингующие требуют отставки премьер-министра Никола Пашиняна, обвиняя его в сдаче территорий в Нагорном Карабахе и сложной экономической ситуации в стране. Со вторника на площади разбит палаточный лагерь, участники акции здесь ночуют, согреваясь у костров, которые разжигают в металлических бочках. Митингующие не намерены расходиться, пока их требование не будет выполнено.

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