Рождественская открытка принца Гарри и Меган Маркл

Источник материала: ОНТ

Герцог и герцогиня Сассекские поделились своей первой рождественской открыткой из США, рассказывает elle.ru.

На снимке, сделанном в саду новой резиденции герцогов в калифорнийском Монтесито, запечатлены Гарри, Меган и их сын Арчи, выходящий из маленького домика.

Открытка пары – эскиз, основанный на фотографии, автор которой – мама Меган Маркл.









Поклонники уже засыпали семью комплиментами, согласившись с тем, что их открытка «очень отличается» от остальных и «безумно хороша».

Фото: elle.ru

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