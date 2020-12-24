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Рождественская открытка принца Гарри и Меган Маркл
Источник материала: ОНТ
Герцог и герцогиня Сассекские поделились своей первой рождественской открыткой из США,
На снимке, сделанном в саду новой резиденции герцогов в калифорнийском Монтесито, запечатлены Гарри, Меган и их сын Арчи, выходящий из маленького домика.
Открытка пары – эскиз, основанный на фотографии, автор которой – мама Меган Маркл.
Поклонники уже засыпали семью комплиментами, согласившись с тем, что их открытка «очень отличается» от остальных и «безумно хороша».
Фото: elle.ru
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Герцог и герцогиня Сассекские поделились своей первой рождественской открыткой из США, рассказывает elle.ru. На снимке, сделанном в саду новой резиденции герцогов...
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