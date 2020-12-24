Белорусские военнослужащие дезинфицируют здания

Источник материала: ОНТ

Белорусские военнослужащие продолжают держать оборону и на эпидемиологическом фронте.

Чтобы снизить рост заболеваемости, специалисты войск радиационной, химической и биологической защиты проводят специальную обработку. Дезинфицируют воинские части и соединения, административные здания, учреждения здравоохранения и образования. Уже обработали около 600 объектов. Не только в Минске, но и по всей стране.

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