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Трамп требует назначить спецпрокурора для расследования фальсификаций на выборах
Источник материала: ОНТ
Дональд Трамп заявил о необходимости назначить специального прокурора для расследования возможных фальсификаций на прошедших выборах президента США,
В своем официальном аккаунте в Twitter Трамп написал:
«Увидев массовую фальсификацию голосов на президентских выборах 2020 года, я не согласен с любым человеком, который считает, что сильный, быстрый и справедливый специальный прокурор не нужен незамедлительно. Это были самые коррумпированные выборы в истории нашей страны, и они должны быть внимательно изучены».
Ранее газета New York Times сообщала, что Трамп обсуждал возможность назначения в качестве спецпрокурора для расследования предполагаемой фальсификации на президентских выборах свою сторонницу – юриста Сидни Пауэлл.
Фото: people.com
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Дональд Трамп заявил о необходимости назначить специального прокурора для расследования возможных фальсификаций на прошедших выборах президента...
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