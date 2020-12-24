Трамп требует назначить спецпрокурора для расследования фальсификаций на выборах

Источник материала: ОНТ

Дональд Трамп заявил о необходимости назначить специального прокурора для расследования возможных фальсификаций на прошедших выборах президента США, передает РИА Новости.

В своем официальном аккаунте в Twitter Трамп написал:

«Увидев массовую фальсификацию голосов на президентских выборах 2020 года, я не согласен с любым человеком, который считает, что сильный, быстрый и справедливый специальный прокурор не нужен незамедлительно. Это были самые коррумпированные выборы в истории нашей страны, и они должны быть внимательно изучены».









Ранее газета New York Times сообщала, что Трамп обсуждал возможность назначения в качестве спецпрокурора для расследования предполагаемой фальсификации на президентских выборах свою сторонницу – юриста Сидни Пауэлл.

Фото: people.com

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