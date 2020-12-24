Продажу бенгальских огней и хлопушек снова разрешили в Беларуси

Источник материала: ОНТ

В Беларуси снова разрешили продажу бенгальских огней и хлопушек. Это предусмотрено постановлением Совета министров от 23 декабря 2020 года №753, передает БЕЛТА.

В частности, сообщается, что запрет на оптовую и розничную торговлю пиротехническими изделиями не будет распространяться на бенгальские огни, хлопушки, а также тортовые свечи (фонтаны холодного огня).

Также постановлением установлен перечень из 45 организаций, которым разрешена торговля пиротехникой технического назначения.

Постановление вступило в силу со дня его опубликования.

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram