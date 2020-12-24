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Продажу бенгальских огней и хлопушек снова разрешили в Беларуси

24.12.2020 12:51 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Продажу бенгальских огней и хлопушек снова разрешили в Беларуси

В Беларуси снова разрешили продажу бенгальских огней и хлопушек. Это предусмотрено постановлением Совета министров от 23 декабря 2020 года №753, передает БЕЛТА.

В частности, сообщается, что запрет на оптовую и розничную торговлю пиротехническими изделиями не будет распространяться на бенгальские огни, хлопушки, а также тортовые свечи (фонтаны холодного огня).

Также постановлением установлен перечень из 45 организаций, которым разрешена торговля пиротехникой технического назначения.

Постановление вступило в силу со дня его опубликования.

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В Беларуси снова разрешили продажу бенгальских огней и хлопушек. Это предусмотрено постановлением Совета министров от 23 декабря 2020 года №753, передает БЕЛТА. В...
 
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