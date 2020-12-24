Почобут об ордене для игуменьи Гавриилы: А почему Пушок без награды?

"Матушка Гавриила теперь орденоносец. Кто б что ни говорил, как бы ни возмущался, не верьте! Свой орден из рук Александра Лукашенко она однозначно заслужила.





Вопрос в другом: а почему Пушок без награды? Хоть бы и посмертно? Раз при жизни не оценили! Слабо?", - написал Анджей Почобут.







