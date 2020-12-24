На «Беларусь 1»» рассказали о «пинской бойне» в ночь после президентских выборов

Источник материала: Салiдарнасць

Начальник местного ГОВД прокомментировал «пинскую бойню» с участием протестующих в ночь 9-10 августа.





– В этот день несогласные с выборами решили не демократическим путем, а путем захвата административного здания удовлетворить свое недовольство… Со слов участников пинской заварушки, ситуация накалилась до такой степени, что адреналином пропитался воздух, там было не просто физически тяжело находиться, но и морально, – заявили по телеканалу.





Сообщается, что 15 лицам, «принимавшим активное участие в массовых беспорядках», предъявлено обвинение. Большая часть обвиняемых не признает свою вину и не сотрудничает со следствием.

Анонимный сотрудник пинского ГОВД рассказал, что происходило вечером 9 августа:

— Поступает информация в радиоэфир о том, что толпа около 500 человек с площади Ленина начала движение к зданию Пинского горисполкома. Мы на это отреагировали, сразу же выдвинулись к зданию Пинского горисполкома и организовали заслон. Шеренги сотрудников милиции со щитами, шлемами и палками резиновыми выстроились, чтобы не дать людям, которые радикально настроены, проникнуть в здание горисполкома и помешать проведению выборов.

К протестующим несколько раз выходил начальник Пинского ГОВД Дмитрий Коровяковский, который просил людей держать дистанцию 15 метров до оцепления, чтобы не провоцировать милиционеров на применение спецсредств.

— Начались серьезные провокации. Подходила молодежь пьяная, брались за щиты, пытались их вырвать, — заявил «Беларусь 1» Коровяковский. — В затемненном сквере, который находился прямо между двумя этими флангами, собралась группа молодежи, которая брала строительный мусор и начала бросать в сотрудников.

Сообщается, что пострадало порядка 70 сотрудников милиции. Некоторые получили сотрясения мозга, переломы, травмы позвоночника.

— Когда люди идут в течение трех дней с палками, камнями, выходят каждый вечер и день на улицы и этими улюлюкающими толпами ходят и громят город — ну, наверное, в этот момент разрешено применение силы. Это называется жесткое задержание. Лидеров, на которых нас выводила разведка, мы задерживали жестко. Потому, что мы знали, на что эти люди способны. Те, кто пытался их отбить, получали, конечно же, по мягким тканям резиновой палкой. Без этого невозможно. Она довольно-таки эластичная, мягкая и при применении ее по телу не наносит серьезным травм. Это синяки, ушибы, но не более того, — заявил начальник пинского ГОВД.

Между тем TUT.BY напоминает о версии очевидцев. По их словам, люди подошли к горисполкому около 22.00.

К ним вышел милиционер с мегафоном и предложил выдвинуть от толпы 5 делегатов, которые смогут пообщаться с руководством города. С милицией договорились так: протестующие держатся на дистанции от оцепления, в толпе нет пьяных провокаторов — и более-менее мирно протестуют, а ОМОН при соблюдении всех условий никого не трогает.

Около 00.40 за спинами протестующих появилась еще одна цепь ОМОНа со щитами — людей окружили. Протестующие решили, что их обманули и, оказывается, просто выжидали, пока приедет подкрепление, вырвались из «кольца» — и вытеснили ОМОН в сторону сквера.

Далее, рассказывали местные, начался погром: на улице Ленина пинчане разобрали скамейки, ограждения клумб, вырвали урны, подобрали все, что можно было, на ближайшей стройке — и пошли на милицию. ОМОН оттеснили обратно к исполкому — и разошлись.