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Фонд BYSOL открыл программу по поддержке политзаключенных
24.12.2020 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
Семьям узников совести будут оказывать финансовую помощь.
— Мы начинаем еще одну интерсную программу поддержки — политзаключенных. Сегодня в списке уже 160 человек, признанных правозащитниками политзаключенными, — сообщил сооснователь фонда BYSOL Андрей Стрижак эфире
Он рассказал, какие расходы готов покрыть фонд.
— Совместно с другими заинтересованными организациями мы изучаем финнансовое состояние всех семей, сколько им нужно средств ежемесячно для поддержки близких за решеткой. Сумма будет включать и стоимость передач, и сстоимость почтовых отправлений, и подписку на издания, — отметил представитель фонда помощи.
Он уточнил, что уже на следующей неделе механизм оказания помощи семьям политзаключенных начнет работать.
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Семьям узников совести будут оказывать финансовую помощь.
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