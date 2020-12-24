Фонд BYSOL открыл программу по поддержке политзаключенных

Источник материала: Салiдарнасць

Семьям узников совести будут оказывать финансовую помощь.





— Мы начинаем еще одну интерсную программу поддержки — политзаключенных. Сегодня в списке уже 160 человек, признанных правозащитниками политзаключенными, — сообщил сооснователь фонда BYSOL Андрей Стрижак эфире Еврорадио.

Он рассказал, какие расходы готов покрыть фонд.

— Совместно с другими заинтересованными организациями мы изучаем финнансовое состояние всех семей, сколько им нужно средств ежемесячно для поддержки близких за решеткой. Сумма будет включать и стоимость передач, и сстоимость почтовых отправлений, и подписку на издания, — отметил представитель фонда помощи.

Он уточнил, что уже на следующей неделе механизм оказания помощи семьям политзаключенных начнет работать.

Фонд BYSOL вместо финансовой помощи теперь будет предоставлять уволенным работу