ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Фонд BYSOL открыл программу по поддержке политзаключенных

24.12.2020 — Разное | Салiдарнасць  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Салiдарнасць

Семьям узников совести будут оказывать финансовую помощь.

Фонд BYSOL открыл программу по поддержке политзаключенных

— Мы начинаем еще одну интерсную программу поддержки — политзаключенных. Сегодня в списке уже 160 человек, признанных правозащитниками политзаключенными, — сообщил сооснователь фонда BYSOL Андрей Стрижак  эфире Еврорадио.

Он рассказал, какие расходы готов покрыть фонд.

— Совместно с другими заинтересованными организациями мы изучаем финнансовое состояние всех семей, сколько им нужно средств ежемесячно для поддержки близких за решеткой. Сумма будет включать и стоимость передач, и сстоимость почтовых отправлений, и подписку на издания, — отметил представитель фонда помощи.  

Он уточнил, что уже на следующей неделе механизм оказания помощи семьям политзаключенных начнет работать.

Фонд BYSOL вместо финансовой помощи теперь будет предоставлять уволенным работу

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Семьям узников совести будут оказывать финансовую помощь.
 
Новости дня
Новости разные
 
Видео: экскаваторщик поиграл «в самолетики» с настоящим бизнес-джетом (видео)
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

23.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
24.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2020 21.by
Яндекс.Метрика