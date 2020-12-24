«Обстановка в области безопасности не лучшая». Швеция увеличит армию в полтора раза

Источник материала: Tut.by

Правительство Швеции опубликовало документ о новых целях оборонной политики страны на 2021−2025 год. Согласно этой бумаге, резко вырастут военные расходы, а армия станет больше в полтора раза. Закон уже одобрил шведский парламент, пишет defence24.pl.



Фото: wikipedia/ Oleg V. Belyakov

Главное целью изменений является стремление сохранить способность Швеции эффективно и самостоятельно защищать территорию и интересы государства всеми компонентами его вооруженных сил. Предполагается, что армия должна быть эффективным средством сдерживания агрессора (кто это, конкретно не называется). Указывается, что за последние годы обстановка в области международной безопасности сильно изменилась не в лучшую сторону, и нужно намного больше внимания уделить национальной обороне.

Сильно вырастет военный бюджет, к 2025 году он достигнет 8,9 миллиарда евро — это на 2,7 миллиарда больше, чем сейчас. В процентах рост бюджета составит +45% к 2020 году и +95% к 2015 году — почти вдвое за 10 лет.

Численность вооруженных сил увеличат в полтора раза — с 60 000 до 90 000 солдат и офицеров. Планируется сформировать новую мехбригаду из трех полков, артполк, десантный дивизион и авиакрыло из шести эскадрилий (в авиацию поступят 60 новых самолетов JAS 39 E Gripen). Воссоздадут также ранее упраздненную мотострелковую бригаду для защиты Стокгольма, а шведский флот пополнится тремя новыми подлодками.