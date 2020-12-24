Samsung «троллила» Apple за то, что они убрали зарядку из коробок со смартфонами. А теперь сделает так же

Источник материала: Tut.by

С анонсом iPhone 12 в Apple заявили, что в коробках с их смартфонами теперь не будет зарядного адаптера — останется только соединительный кабель. Samsung тогда не упустила шанса пошутить над этим решением. Но теперь собирается сделать то же самое — пост с шуткой пропал из официального аккаунта корейской компании. Об этом пишет HTTech .



Оригинальный пост Samsung в Facebook

Samsung удалила пост, на который в Сети обратило внимание множество СМИ, из своего аккаунта в Facebook. Похоже, в новеньких Galaxy S21 комплектного адаптера питания все же не будет. Об этом уже не раз говорили достаточно авторитетные источники — например, корейский ETNews .

Оригинальный пост Samsung появился в день анонса iPhone 12. В американской компании такое решение — отказ от комплектного зарядного адаптера — обосновали заботой об экологии планеты. Многие СМИ и блогеры тогда заявили, что больше пользы экологии Земли принес бы отказ Apple от Lightning и переход на более универсальный USB-C. Но какой-то реакции производителя не последовало.

Анонс серии Galaxy S21 от Samsung ожидается 14 января 2021 года, старт продаж — 29 января. Останутся ли в комплекте поставки этих смартфонов проводные наушники, также неизвестно. Но, скорее всего, и от них избавятся. Чем это будут обосновывать, в Samsung пока неизвестно.

Напомним: Galaxy S21, S21+ и S21 Ultra получат экраны на 6,2, 6,7 и 6,8 дюйма, процессор Exynos 2100 (для нашего региона), поддержку 5G-сетей, а также продвинутые основные камеры. Известна даже ориентировочная стоимость аппаратов. Так, старший Galaxy S21 Ultra якобы оценят минимум в 1399 евро.

Ниже — цены популярных смартфонов Samsung: