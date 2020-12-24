Китайская Xpeng выходит на европейский рынок электромобилей

Источник материала: Tut.by

Компания Xpeng — это молодой производитель электромобилей из Гуанчжоу, который теперь начал поставки своей продукции и в Европу. Для старта китайцами была выбрана Норвегия, куда была отправлена первая партия из 100 кроссоверов G3.





К слову, с этим электромобилем AUTO.TUT.BY уже успел познакомиться поближе — во время недавнего тест-драйва ! Китайцы постепенно расширяют экспортную программу — и Норвегия была выбрана неслучайно, ведь там действуют щедрые налоговые льготы для покупателей электромобилей, а власти страны занимаются активной пропагандой таких машин. По данным Automotive News , по итогам третьего квартала 2020 года 80% продаж новых автомобилей в Норвегии пришлось на электрокары и «подзаряжаемые» гибриды.





В Норвегии стартовая стоимость G3 составит 358 тысяч крон — 41 тысяча долларов в пересчете. В нашей стране, напомним, китайская новинка обойдется в 29−37 тысяч долларов в зависимости от комплектации, а машины прошлого года выпуска окажутся еще доступнее.

Вслед за Норвегией продажи Xpeng должны начаться и в других европейских странах — каких именно, об этом компания сообщит уже в следующем году. Кроме кроссовера компания собирается продавать в Старом Свете и свой седан — P7 . Напомним, что весной этого года свои планы по выводу электромобилей на рынок Норвегии озвучил другой китайский производитель — BYD .