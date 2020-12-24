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Китайская Xpeng выходит на европейский рынок электромобилей
Источник материала: Tut.by
Компания Xpeng — это молодой производитель электромобилей из Гуанчжоу, который теперь начал поставки своей продукции и в Европу. Для старта китайцами была выбрана Норвегия, куда была отправлена первая партия из 100 кроссоверов G3.
К слову, с этим электромобилем AUTO.TUT.BY уже успел познакомиться поближе — во время недавнего
В Норвегии стартовая стоимость G3 составит 358 тысяч крон — 41 тысяча долларов в пересчете. В нашей стране, напомним, китайская новинка обойдется в 29−37 тысяч долларов в зависимости от комплектации, а машины прошлого года выпуска окажутся еще доступнее.
Вслед за Норвегией продажи Xpeng должны начаться и в других европейских странах — каких именно, об этом компания сообщит уже в следующем году. Кроме кроссовера компания собирается продавать в Старом Свете и свой седан —
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Компания Xpeng - это молодой производитель электромобилей из Гуанчжоу, который теперь начал поставки своей продукции и в Европу. Для старта китайцами была выбрана...
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