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Китайская Xpeng выходит на европейский рынок электромобилей

24.12.2020 13:11 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Компания Xpeng — это молодой производитель электромобилей из Гуанчжоу, который теперь начал поставки своей продукции и в Европу. Для старта китайцами была выбрана Норвегия, куда была отправлена первая партия из 100 кроссоверов G3.


К слову, с этим электромобилем AUTO.TUT.BY уже успел познакомиться поближе — во время недавнего тест-драйва! Китайцы постепенно расширяют экспортную программу — и Норвегия была выбрана неслучайно, ведь там действуют щедрые налоговые льготы для покупателей электромобилей, а власти страны занимаются активной пропагандой таких машин. По данным Automotive News, по итогам третьего квартала 2020 года 80% продаж новых автомобилей в Норвегии пришлось на электрокары и «подзаряжаемые» гибриды.


В Норвегии стартовая стоимость G3 составит 358 тысяч крон — 41 тысяча долларов в пересчете. В нашей стране, напомним, китайская новинка обойдется в 29−37 тысяч долларов в зависимости от комплектации, а машины прошлого года выпуска окажутся еще доступнее.

Вслед за Норвегией продажи Xpeng должны начаться и в других европейских странах — каких именно, об этом компания сообщит уже в следующем году. Кроме кроссовера компания собирается продавать в Старом Свете и свой седан — P7. Напомним, что весной этого года свои планы по выводу электромобилей на рынок Норвегии озвучил другой китайский производитель — BYD.

 
Теги: знакомства
 
 
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Компания Xpeng - это молодой производитель электромобилей из Гуанчжоу, который теперь начал поставки своей продукции и в Европу. Для старта китайцами была выбрана...
 
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