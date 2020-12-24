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Такси и каршеринговое авто столкнулись в Минске. Видео аварии
Источник материала: Tut.by
Такси при обгоне врезалось в поворачивающий каршеринговый автомобиль в Минске. Момент аварии попал в объектив видеорегистратора.
Происшествие случилось вечером 23 декабря на улице Пулихова. По
В результате ДТП никто не пострадал, автомобили получили механические повреждения. На таксиста инспекторы составили административный протокол по ч. 8 ст. 18.14 КоАП Беларуси.
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На таксиста инспекторы составили административный протокол по ч. 8 ст. 18.14 КоАП Беларуси.
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