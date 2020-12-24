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Такси и каршеринговое авто столкнулись в Минске. Видео аварии

24.12.2020 13:11 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Такси при обгоне врезалось в поворачивающий каршеринговый автомобиль в Минске. Момент аварии попал в объектив видеорегистратора.

Происшествие случилось вечером 23 декабря на улице Пулихова. По информации ГАИ Минска, 44-летний водитель Volkswagen (такси) ехал со стороны улицы Первомайской в направлении улицы Смоленской. При обгоне вблизи пешеходного перехода он врезался в каршеринговый Volkswagen, который поворачивал налево.

В результате ДТП никто не пострадал, автомобили получили механические повреждения. На таксиста инспекторы составили административный протокол по ч. 8 ст. 18.14 КоАП Беларуси.

 
Теги: Минск
 
 
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На таксиста инспекторы составили административный протокол по ч. 8 ст. 18.14 КоАП Беларуси.
 
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