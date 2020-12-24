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На проспекте Машерова трамвай сошел с рельсов, движение остановлено
Источник материала: Onliner
Сегодня с 12:24 на проспекте Машерова, 4, в обоих направлениях произошла остановка движения трамваев на маршрутах №№1, 3, 4, 6, сообщили в «Минсктрансе». Пока движение организовано до разворотного кольца «Змитрока Бядули».
Причина остановки — сошедший с рельсов трамвай. Фотографии размещены в Telegram-канале
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Сегодня с 12:24 на проспекте Машерова, 4, в обоих направлениях произошла остановка движения трамваев на маршрутах №№1, 3, 4, 6, сообщили в «Минсктрансе». Пока движение...
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