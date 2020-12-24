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На проспекте Машерова трамвай сошел с рельсов, движение остановлено

24.12.2020 13:13 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Сегодня с 12:24 на проспекте Машерова, 4, в обоих направлениях произошла остановка движения трамваев на маршрутах №№1, 3, 4, 6, сообщили в «Минсктрансе». Пока движение организовано до разворотного кольца «Змитрока Бядули».

Причина остановки — сошедший с рельсов трамвай. Фотографии размещены в Telegram-канале Motolkohelp.

На проспекте Машерова трамвай сошел с рельсов, движение остановлено
На проспекте Машерова трамвай сошел с рельсов, движение остановлено

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Сегодня с 12:24 на проспекте Машерова, 4, в обоих направлениях произошла остановка движения трамваев на маршрутах №№1, 3, 4, 6, сообщили в «Минсктрансе». Пока движение...
 
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